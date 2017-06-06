«Зенит» рассмотрит вариант с возвращением Халка на берега Невы

Халк
 

Халк. Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Спортивный директор петербургского «Зенита» Константин Сарсания заявил, что руководству футбольного клуба было бы интересно вернуть в свои ряды бразильского нападающего Халка.

"Мы еще не успели обсудить, будем ли делать какие-то шаги с главным тренером Роберто Манчини. Свяжемся, все обсудим, и тогда уже можно будет о чем-то говорить. Конечно, это было бы интересно "Зениту", - заявил Сарсания агентству "Р-Спорт", отвечая на вопрос о заинтересованности в возвращении Халка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 30-летний бразильский нападающий может вернуться в Санкт-Петербург.

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Бразилец, выступавший за сине-бело-голубых с 2012-го по 2016 год, летом прошлого года перешел в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за 55,8 млн евро.

В составе «Зенита» Халк стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Он провел за «Зенит» в различных турнирах 147 матчей, забив 77 мячей.

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