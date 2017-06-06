Слуцкий назвал себя текущим проектом Абрамовича в российском футболе

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил в интервью ВВС, что в настоящее время он является проектом предпринимателя Романа Абрамовича в российском футболе.

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46-летний тренер после ухода из ЦСКА находится на стажировке в Англии и постоянно бывает на матчах «Челси» в компании владельца клуба.

«Да, Абрамович мой друг, и он пытается помочь мне в этой ситуации. Последние пять месяцев я изучал английский язык, смотрел много матчей не только в Премьер-лиге, но и в других дивизионах. Он также старается помогать российскому футболу: у него есть академия в России, он инвестирует много денег в футбольную инфраструктуру, он построил около 300 полей с искусственным газоном, спонсировал сборную России. На сегодня его проектом в российском футболе являюсь я», - цитирует Слуцкого «Р-Спорт».

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Ранее Слуцкий заявлял, что Абрамович верит в него и помогает ему освоиться в Туманном Альбионе.

Недавно в британских СМИ появилась информация, что российский специалист близок к трудоустройству в клубе «Халл Сити», который по итогам сезона вылетел из Премьер-лиги.

На вопрос о том, какое самое важное слово на английском языке Слуцкий выучил за эти пять месяцев, тренер ответил, что это слово dream («мечта»).

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