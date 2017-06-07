Новак Джокович не смог выйти в полуфинал Roland Garros

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции, сложив с себя полномочия действующего победителя турнира.

В четвертьфинале второго в сезоне турнира Большого шлема он потерпел поражение в трех сетах от австрийца Доминика Тима со счетом 6:7 (5:7), 3:6, 0:6 и выбыл из дальнейшей борьбы в мужском одиночном разряде.

Тим обыграл Джоковича впервые в карьере, потерпев до этого пять поражений. В прошлом году он также дошел до полуфинала Roland Garros, где проиграл сербу.

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В полуфинале Доминик Тим, посеянный в Париже под шестым номером, сразится с четвертой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, который является девятикратным чемпионом Roland Garros.

В женском одиночном разряде одну из полуфинальных пар составят румынка Симона Халеп и чешка Каролина Плишкова, а вторую - представительница Швейцарии Тимя Бащински и Елена Остапенко из Латвии.

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли представительницам Чехии Люции Градецкой и Катерине Синяковой в четвертьфинале парного разряда.



