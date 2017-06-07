Энди Маррей вышел в полуфинал French open

Британец Энди Маррей в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции победил японца Кея Нисикори со счётом 2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1 и вышел в полуфинал престижного турнира.

Матч продолжался 2 часа и 39 минут. Маррей выиграл 31 розыгрыш, допустил 26 невынужденных ошибок, реализовал 7 брейк-пойнтов из 12 и проиграл 5 геймов на своей подаче. Кей заработал 33 «виннерса» при 45 невынужденных, пишет Championat.com

За выход в финал Маррей поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой, ранее разгромившим хорвата Марина Чилича.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Маррей победил Нисикори и поспорит с Вавринкой за выход в финал «Ролан Гаррос»

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