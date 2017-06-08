Пять фанатов «Нэшвилла» выпили под хоккей 115 бутылок пива

Пять болельщиков клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторс» в день третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбург Пингвинс» выпили 115 бутылок пива.

«Мы выпили практически все. Мы не заказывали ничего для других болельщиков, но когда нам принесли столько бутылок, мы были только рады с кем-нибудь поделиться», — приводит слова одного из фанатов Дэвида Хадсона SB Nation.

Как отмечает Lenta.ru, по словам болельщика, на утро он чувствовал себя хорошо.

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Всего в баре любители хоккея и пива провели около 12 часов и потратили 1127 долларов, 25 центов.

Отметим, что «Нэшвилл» и «Питтсбург» сыграли четыре матча в финале Кубка Стэнли. Счет в серии — 2:2. «Предаторс» впервые в своей истории сумели выйти в финал турнира.

Пятая игра пройдет в ночь на пятницу, 9 июня, в Питтсбурге.

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