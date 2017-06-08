Остапенко против Бачински: кто подарит себе подарок на день рождения?

Вторая ракетка Латвии Елена Остапенко в четверг в Париже проведет полуфинальный матч «Ролан Гарроса» против швейцарки Тимеи Бачински. Обе спортсменки отмечают 8 июня день рождения, но победительница в матче может быть только одна. Кто из них преподнесет себе подарок?

Остапенко в четверг исполняется 20 лет, тогда как Бачински на 8 лет старше. На одиночных турнирах соперницы ранее не встречались, однако они хорошо друг друга знают. В октябре прошлого года Остапенко с Бачински вместе играли в парных соревнованиях турнира серии «Premier» в Пекине, где достигли четвертьфинала.

Остапенко, занимающая в рейтинге WTA 47-е место, во вторник переписала теннисную историю Латвии, став первой теннисисткой, достигшей полуфинала турнира «Большого шлема». В свою очередь среди мужчин три года назад в полуфинале «Ролан Гарроса» играл Эрнест Гулбис.

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В свою очередь Бачински, занимающая 31-ю позицию рейтинга WTA, попала в четверку лучших во второй раз в карьере, повторив достижение двухлетней давности.

За выход в полуфинал Остапенко получила 780 рейтинговых очков WTA, что позволит ей на следующей неделе приблизиться к десятке лучших и установить новый личный рекорд. Кроме того, спортсменка заработала премию в размере 500 000 евро, что является ее наибольшим достижением в течение одного турнира. До этого Остапенко на профессиональных турнирах заработала 1,28 млн долларов (1,14 млн евро).

Остапенко - самая молодая полуфиналистка «French Open» с 2007 года, когда в четверку лучших вошла сербка Ана Иванович, которой тогда было 19 лет. Тогда Иванович дошла до финала, где проиграла.

Полуфинальные матчи начнутся в 16 часов по латвийскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть по телеканалу LTV7.

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