Фалькао стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, сообщается в официальном микроблоге колумбийцев в Twitter.

Форвард отличился забитым мячом на 55-й минуте товарищеского матча со сборной Испании (2:2), который состоялся накануне в Мурсии.

В активе 31-летнего футболиста теперь 26 мячей в 65 играх за сборную.

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Игрок «Монако» обошел в историческом рейтинге Арнольдо Игуарана, на счету которого было 25 голов в 68 встречах.

Добавим, что экс-чемпионы мира и Европы ушли от поражения в концовке матча, когда за три минуты до конца основного времени Альваро Мората забил второй гол испанцев.



