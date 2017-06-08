Билеты на игру Латвия - Португалия продают за огромные суммы

Билеты на матч Латвия - Португалия, который состоится на стадионе «Сконто» уже 9 июня, полностью распроданы.

Это в свою пользу пытаются использовать владельцы билетов, которые на порталах объявлений пытаются их продать за огромные суммы, достигающие нескольких сотен евро, пишет Apolloю

Один из таких продавцов хочет за два комплекта билетов 300 евро, другой - 600 евро, а еще один желающий поживиться продает на портале объявлений два билета по цене 400 евро за каждый. Впрочем, некоторые смотрят на жизнь более реально и просят за билет всего 60 или 80 евро.

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Aizvērt Сборная Португалии и лучший футболист мира Роналду прибыли в Ригу Mario Cruz/EPA Mario Cruz/EPA Mario Cruz/EPA Mario Cruz/EPA







Как уже писал Русский TVNET, в Ригу в среду вечером прибыла сборная Португалии по футболу во главе с Криштиану Роналду. Матч в рамках квалификационного тура чемпионата мира 2018 года начнется в пятницу, 9 мая, в 21:45.

Согласно данным журнала «Forbes», Роналду - самый богатый спортсмен в мире.

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