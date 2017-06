Футболисты Саудовской Аравии отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне

Саудовские футболисты отказались выстраиваться в линию в центре поля, как поступили их соперники. Как утверждает портал 101 Great goals, запасные игроки на скамейке команды остались сидеть в течение траурного ритуала.

Террористическая атака, которая произошла 3 июня на Лондонском мосту, унесла жизни восьми человек, в том числе двух австралийцев.

Учитывая тесную связь между Англией и Австралией, футболисты и болельщики на арене в Аделаиде выразили возмущение данным инцидентом.





Twitter

Australia stand alone for minute's silence for Aussie victims of London terror attack. Saudi Arabia players refuse to be part of it. pic.twitter.com/3gCjMmwZV2— talkingbaws (@talkingbaws) 8 июня 2017 г.