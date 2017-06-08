Футболисты Саудовской Аравии отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне

Сборная Саудовской Аравии по футболу отказалась участвовать в минуте молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне перед матчем квалификационного этапа ЧМ-2018 против национальной команды Австралии.
Саудовские футболисты отказались выстраиваться в линию в центре поля, как поступили их соперники. Как утверждает портал 101 Great goals, запасные игроки на скамейке команды остались сидеть в течение траурного ритуала.
Террористическая атака, которая произошла 3 июня на Лондонском мосту, унесла жизни восьми человек, в том числе двух австралийцев.
Учитывая тесную связь между Англией и Австралией, футболисты и болельщики на арене в Аделаиде выразили возмущение данным инцидентом.
Еще по этой теме
Australia stand alone for minute's silence for Aussie victims of London terror attack. Saudi Arabia players refuse to be part of it. pic.twitter.com/3gCjMmwZV2— talkingbaws (@talkingbaws) 8 июня 2017 г.