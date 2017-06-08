Футболисты Саудовской Аравии отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Сборная Саудовской Аравии по футболу отказалась участвовать в минуте молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне перед матчем квалификационного этапа ЧМ-2018 против национальной команды Австралии.

Саудовские футболисты отказались выстраиваться в линию в центре поля, как поступили их соперники. Как утверждает портал 101 Great goals, запасные игроки на скамейке команды остались сидеть в течение траурного ритуала.

Террористическая атака, которая произошла 3 июня на Лондонском мосту, унесла жизни восьми человек, в том числе двух австралийцев.

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Учитывая тесную связь между Англией и Австралией, футболисты и болельщики на арене в Аделаиде выразили возмущение данным инцидентом.

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