Папа Алёны Остапенко рассказал, как растили чемпионку

 

Фото: LETA/Reuters

Латвийка Алёна Остапенко вошла в финал одного из самых престижных теннисных турниров мира – тура Ролан Гаррос. А ее папа - Евгений Остапенко – смотрел игру по телевизору. Корреспондент Русского вещания LTV7 Владимир Иванов составил ему компанию и взял интервью.

Е.О.: Важно несколько таких розыгрышей сделать, чтобы Бачински занервничала, задергалась. И тогда другая игра пойдёт сразу.

В.И.: Многие говорят, что неожиданно рано это случилось, для вас это рано или все так и должно было быть?

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Е.О.: По общим меркам рано — в последний раз 19-летняя теннисистка Анна Иванович вошла в полуфинал в 2009 году, это было семь лет назад. Такое неординарное явление, можно сказать. Но учитывая сколько в нее труда вложено ее тренерами и нами - нам это рано не кажется, думали, что раньше. Или вовремя, или поздновато.

Для нее это естественная среда, она наблюдала тренировки детей, она наблюдала тренировки взрослых. В трехлетнем возрасте брала мячик и долбила ракеткой об стену. Мы увидели, что она к этому делу тянется. Сейчас, на данный момент, когда она уже вышла на уровень топовых игроков, она тренируется очень хорошо, потому что понимает, что без тренировки, на одном таланте – далеко не уедешь. Да не то что далеко, вообще никуда.

В.И.: Вам как родителям чем пришлось пожертвовать ради дочери, ее карьеры, за все эти годы?

Е.О.: Понимаете, если серьезно заниматься, ничего больше не остается.

В.И.: То есть все посвящено время дочери?

Е.О.: Ну, как можно работать, если в месяц по три раза ты находишься неизвестно где?

Ну, искали способы заработка — через интернет, сбережения у нас были, на них жили. Фрагментарно так работали, брали разные работы. Ну в общем-то, денег хватило. К нашему счастью, появились два человека, которые дали достаточно серьезные суммы и попросили нигде не упоминать их имена.

В.И.: Как спонсоры они были?

Е.О.: Да, им нравится Алёна. Они видели результаты, успехи, и за счет этого мы как-то выдержали.

В.И.: Как вы сегодня поздравили дочь свою с днем рождения? Уже отправили смску?

Е.О.: Ну, я отправил и смску, и заказал букет цветов ей в гостиницу.

В.И.: Если бы не теннис, то кем бы Алёна стала на ваш взгляд?

Е.О.: Ну, это заслуга мамы. Алёна очень любила бальные танцы. И она очень понравилась тренеру по бальным танцам. С трех лет начала посещать секцию бальных танцев и ей это очень нравилось. Она даже в турнирах участвовала. И честно сказать, где-то до 8-9 летнего возраста не знали, куда её лучше определить — на теннис или танцы. Но в конечном итоге победил теннис, потому что мама теннисистка. Ну я скажу, что ей танцы очень помогают. Она, когда здесь, в Риге находится, она каждую неделю три-четыре раза ходит на танцы. Танцы развивают быстроту передвижения, они укрепляют связки, то есть, то, что необходимо теннисисту в игре.

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