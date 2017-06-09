НХЛ: «Питтсбург» разгромил «Нэшвилл» в пятом матче серии

 

Фото: LETA/Reuters

«Питтсбург Пингвинз» одержал крупную победу над командой «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли.

«Питтсбург» – «Нэшвилл» 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Шульц (Хернквист, Кросби), 2:0 – 6 Раст (Дэйли, Куниц), 3:0 – 19 Малкин (Хэйнси, Кессел), 4:0 – 21 Шири (Гюнцель, Кросби), 5:0 – 28 Кессел (Кросби, Мяяття), 6:0 – 36 Хэйнси (Кессел, Малкин).

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Счет в серии стал 3-2 в пользу «Пингвинз».

Отметим, что следующий матч финальной серии состоится 12 июня в 3:00 на льду команды «Нэшвилл». В случае победы «Питтсбург» выиграет серию и во второй раз кряду завоюет Кубок Стэнли.

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