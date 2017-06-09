Сборная Латвии сыграет против Португалии во главе с Роналду

В пятницу в 21: 45 на стадионе «Сконто» сборная Латвии в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года проведет матч против сборной Португалии, лидером которой является звездный Криштиану Роналду. Атмосфера на стадионе обещает быть захватывающей, так как все билеты на игру были раскуплены заранее.

В международном ранге Футбольной федерации чемпионка Европы сборная Португалии занимает 8 место, тогда как Латвия расположилась на 122 позиции. Однако высокое место в рейтинге победу еще не гарантирует, но никто не сомневается, кто же станет фаворитом.

Отметим, что такие звезды как Роналду приезжают в Латвию не часто, однако он это делает не впервые. 4 сентября 2004 года, когда Латвия играла с Португалией в прошлый раз, тогда еще 19-летний Роналду забил гол и помог своей команде победить со счетом 2:0.

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Обе команды встречались между собой пять раз, но у многих любителей футбола в памяти отложился матч 2004 года, когда на поле с обнаженной грудью выбежала 18-летняя Лиене Булдуре.

Вокруг предстоящего матча образовался большой ажиотаж, который пытаются использовать спекулянты, продающие на порталах объявлений билеты за астрономические суммы, достигающие нескольких сотен евро. Так, один продавец просит за два комплекта билетов 300 евро, другой - 600, а еще один требует за каждый билет 400 евро.

























































Aizvērt Футболисты Сборной Португалии готовятся к игре против Латвии Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







В середине апреля у руля сборной Латвии встал Алексей Старков. 61-летний специалист сменил Мариана Пахаря, который в конце марта ушел с поста главного тренера после поражения в проверочном матче от Грузии 0:5. Отметим, что для Старкова это уже третий раз, когда он руководит сборной.

Сборная Латвии в последних пяти матчах потерпела поражения, более того, команда сумела забить всего один гол, тогда как соперники поразили наши ворота 12 раз. В свою очередь португальцы в последних пяти матчах одержали четыре победы, в том числе в первом круге квалификационного турнира против сборной Латвии со счетом 4:1. В той игре дважды отличился Роналду, а интригу на момент создал Артур Зюзин, который забил гол на 61 минуте и сравнял счет - 1:1.

В общем зачете квалификационного турнира в подгруппе В лидирует Швейцария, которая в пяти турах набрала максимальные 15 очков, за ней следует Португалия с 12 баллами. 7 очков набрала Венгрия, 5 - Фарерские острова. В свою очередь в копилке Латвии три очка, а Андорра набрала 1 балл.

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