Сборная Латвии сыграет против Португалии во главе с Роналду

 

Фото: AP/ScanPix

В пятницу в 21: 45 на стадионе «Сконто» сборная Латвии в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года проведет матч против сборной Португалии, лидером которой является звездный Криштиану Роналду. Атмосфера на стадионе обещает быть захватывающей, так как все билеты на игру были раскуплены заранее.

В международном ранге Футбольной федерации чемпионка Европы сборная Португалии занимает 8 место, тогда как Латвия расположилась на 122 позиции. Однако высокое место в рейтинге победу еще не гарантирует, но никто не сомневается, кто же станет фаворитом.

Отметим, что такие звезды как Роналду приезжают в Латвию не часто, однако он это делает не впервые. 4 сентября 2004 года, когда Латвия играла с Португалией в прошлый раз, тогда еще 19-летний Роналду забил гол и помог своей команде победить со счетом 2:0.

Реклама

Обе команды встречались между собой пять раз, но у многих любителей футбола в памяти отложился матч 2004 года, когда на поле с обнаженной грудью выбежала 18-летняя Лиене Булдуре.

Вокруг предстоящего матча образовался большой ажиотаж, который пытаются использовать спекулянты, продающие на порталах объявлений билеты за астрономические суммы, достигающие нескольких сотен евро. Так, один продавец просит за два комплекта билетов 300 евро, другой - 600, а еще один требует за каждый билет 400 евро.

Футболисты Сборной Португалии готовятся к игре против Латвии

Фото: Футболисты Сборной Португалии готовятся к игре против Латвии0

В середине апреля у руля сборной Латвии встал Алексей Старков. 61-летний специалист сменил Мариана Пахаря, который в конце марта ушел с поста главного тренера после поражения в проверочном матче от Грузии 0:5. Отметим, что для Старкова это уже третий раз, когда он руководит сборной.

Сборная Латвии в последних пяти матчах потерпела поражения, более того, команда сумела забить всего один гол, тогда как соперники поразили наши ворота 12 раз. В свою очередь португальцы в последних пяти матчах одержали четыре победы, в том числе в первом круге квалификационного турнира против сборной Латвии со счетом 4:1. В той игре дважды отличился Роналду, а интригу на момент создал Артур Зюзин, который забил гол на 61 минуте и сравнял счет - 1:1.

В общем зачете квалификационного турнира в подгруппе В лидирует Швейцария, которая в пяти турах набрала максимальные 15 очков, за ней следует Португалия с 12 баллами. 7 очков набрала Венгрия, 5 - Фарерские острова. В свою очередь в копилке Латвии три очка, а Андорра набрала 1 балл.

Еще по этой теме
Билеты на игру Латвия - Португалия продают за огромные суммы

Билеты на игру Латвия - Португалия продают за огромные суммы

Из-за игры с Португалией ограничат движение около стадиона Skonto

Из-за игры с Португалией ограничат движение около стадиона Skonto

Футболисты Сборной Португалии готовятся к игре против Латвии

Футболисты Сборной Португалии готовятся к игре против Латвии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Россия запустила ракету Протон после годового перерыва Hi-Tech

Россия запустила ракету Протон после годового перерыва

ВИДЕО: Как 18 000 латвийцев атаковали электричку в 2007 году Showbiz

ВИДЕО: Как 18 000 латвийцев атаковали электричку в 2007 году

«У мамы был приступ»: Орбакайте о состоянии здоровья Пугачевой Showbiz

«У мамы был приступ»: Орбакайте о состоянии здоровья Пугачевой

Ученые: алкоголь даже в малом количестве атрофирует мозг Hi-Tech

Ученые: алкоголь даже в малом количестве атрофирует мозг

Сексуальные двойняшки сводят Сеть с ума своей гибкостью Wo&Men

Сексуальные двойняшки сводят Сеть с ума своей гибкостью

Футбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
PHP DEVELOPER
PHP DEVELOPER
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 