Артур Кулда перешел в китайский «Куньлунь Ред Стар»

 

Фото: LETA

Хоккеист латвийской сборной Артур Кулда присоединился к Пекинской команде Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар».

Договор с 28-летним защитником заключен на один сезон.

Предыдущие два сезона Кулда провел в финском «Йокерите». Также он спустя два года перерыва помог сборной Латвии на чемпионате мира.

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До игры в «Йокерите» Кулда провел два сезона в другом клуюе КХЛ - «Салавате Юлаеве» из Юфы, а в сезоне 2012/2013 он дебютировал в лиге в «Сибири» из Новосибирска.

Кулда сыграл также 15 игр в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в клубе «Jets».

Команда «Куньлунь Ред Стар» провела свой первый сезон в КХЛ, добравшись до 8-го места в Восточной конференции, в то время как «Йокерит» Кулды в Западной конференции также был восьмым.

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