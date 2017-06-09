В пятницу, 9 июня, в рамках 6-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 в группе В команда Латвии принимает чемпионов Европы Португалию. В эти минуты на стадионе «Сконто» проходит футбольный матч.

45'

И заканчивается первый тайм! Арбитр не добавил ничего к первой половине.

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44'

Еще одна попытка Роналду пробить издали, но его удар заблокировали защитники.

42'

Фонте не выключился из атаки и замкнул навес на дальнюю штангу. Голкипер отразил этот удар, но прямо на голову лучшего футболиста мира, который в пустые ворота спокойно направил мяч.

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41'

ГОООООЛ!!! РОНАЛДУУУУУ!!! 1:0.

40'

Удивительно! Центральный защитник Фонте оказался в штрафной и пробил с разворота, но вратарь на месте.

38'

Рафаэл лежит на газоне после подката Клюшкина, который получил желтую карточку и пропустит следующий матч за перебор горчичников.

36'

РОНАЛДУУУ! С линии штрафной пробил лидер команды низом в правый от вратаря угол, но голкипер смог достать мяч!

35'

Полностью перевели португальцы игру на половину соперника, но пока нельзя сказать, что назревает гол.

33'

Криштиану оказался в офсайде, хотя пас ему за спину защитников был очень хорош. Не согласен Роналду с решением лайнсмена.

30'

Силва постарался обыграть аж троих защитников! Но это было слишком самонадеянно, и у него отобрали мяч.

29'

Быстрая атака гостей! Желсон с правого фланга подавал! Но мяч пролетел мимо всех футболистов.

27'

Владеют больше мяч гости, но пока слишком много играют в короткий пас, и продвижения вперед очень мало.

25'

Повеселее пошла игра. Португальцы пришли в себя, стали больше владеть мячом и стали появляться опасные моменты.

23'

РОНАЛДУУУ! Ушел от защитника, продвинулся вперед и метров с 22 зарядил под перекладину, и голкипер смог в прыжке дотянуться до мяча.

22'

Криштиану на правом фланге атаки оказался, подал в штрафную, но защитник выпрыгнул выше всех.

20'

В центре поля нарушили правила португальцы. Латвийцы не стали быстро вводить мяч в игру ,а навесили в штрафную, но там форварды не смогли выиграть борьбу в воздухе.

18'

Рафаэль Геррейро пробил метров с 25, но мяч срезался с ноги футболиста.

17'

И еще один опасный момент! Гомеш бил с разворота, но не попал в створ ворот.

16'

Португалия в атаке. Карвальо забрасывал в штрафную, но защитник прервал передачу.

15'

Немного подравняли игру гости, но все равно инициатива пока у латвийцев.

13'

Подача последовала на ближнюю штангу, затем скидка на дальнюю, но отлично сыграл голкипер хозяев на выходе и перехватил мяч.

13'

Роналду в первый раз коснулся мяча, упал на газон, попросил штрафной, но португальцы заработали угловой тем временем.

11'

Пока не создают остроты латвийцы у ворот гостей, но играют на чужой половине поля преимущественно. У португальцев же пока впереди не получается ничего.

9'

Угловой подают хозяева. Последовала подача, но защитники вынесли мяч из штрафной.

8'

Недоволен Фернанду Сантуш своими подопечными, которые играют пока вторым номером.

6'

Высокий прессинг применяют португальцы, но пока это не дает результата.

5'

Хорошо выглядят латвийцы в начале матча. За контртаками последовали позиционные, и пока чемпионы Европы вынуждены защищаться.

3'

Выбегают в контратаку хозяева. По левому флангу старались пройти, но там надежно правый защитник действовал.

2'

Латвийцы на первых же минутах отошли на свою половину, но недолго атаковали гости и быстро потеряли мяч.

1' Свисток судьи

Матч стартовал!







Aizvērt Сборная Португалии и лучший футболист мира Роналду прибыли в Ригу Mario Cruz/EPA Mario Cruz/EPA Mario Cruz/EPA Mario Cruz/EPA







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Fani pie viesnīcas medī Portugāles futbolistus https://t.co/VSDI5xSRaA— TVNET Sports (@SportsTVNET) June 9, 2017

По словам главного тренера латвийской сборной Александра Старкова, команда хорошо подготовилась к отборочного цикла Чемпионата мира-2018 против команды Португалии. Он подчеркнул, что Латвия будет играть с действующими чемпионами Европы в полную силу.

Добави, что все билеты на матч были раскуплены. А в интернете перекупщики продавали билеты по астрономическим ценам.

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LV izvietojums ne tā sazīmēts - Solovjovs būs aizsardzības labajā malā un Jagodinskis viens no trim centra aizsargiem. Gan jau POR to zina. pic.twitter.com/wxhoaD5G0x— Edmunds Novickis (@EdmundsN) June 9, 2017

Латвия

Сборная Латвии имеет только теоретические шансы выйти из группы, располагаясь после пяти туров с 3 очками на предпоследнем, пятом месте и на 9 очков отставая от идущей второй Португалии. Эти 3 очка латвийцы набрали в стартовом матче отборочной кампании, обыграв на выезде Андорру со счетом 1:0.

Уже в этом году сборная Латвии успела проиграть на выезде Швейцарии (0:1) и Грузии (0:5).

Португалия

Чемпионы Европы в этом отборочном цикле споткнулись уже на старте, проиграв на выезде сборной Швейцарии (0:2).

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После этого португальцы одержали четыре крупные победы и с 12 очками занимают второе место, на 3 очка отставая от той самой Швейцарии, которой проиграли.

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Прогнозы

Фаворитом матча букмекеры считают Португалию — коэффициент на победу хозяев составляет 1,11.

За победу Латвии дают23,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 8,50.

Латыши за весь отборочный цикл сумели забить лишь два мяча, и хоть один из них пришелся на первый матч с Португалией, вряд ли Латвии удастся повторить такой трюк дважды. Скорее всего, их ждет обидный домашний разгром с 3-4 безответными пропущенными мячами.

Латвия

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

1.Андрис Ванин (в)

2.Виталий Максименко (з)

11.Александр Соловьёв (з)

13.Каспарс Горкшс (з)

18.Никита Колесов (з)

19.Виталий Ягодинскис (з)

5.Олег Лайзанс (п)

9.Давис Икаунекс (п)

16.Евгений Казачок (п)

21.Глеб Клюшкин (п)

10.Валерий Шабала (н)

Португалия

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

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1.Руй Патрисиу (в)

2.Бруну Алвеш (з)

5.Рафаэль Геррейро (з)

6.Жозе Фонте (з)

21. Седрик (з)

8.Жоау Моутинью (п)

14.Вилльям Карвалью (п)

15.Андре Гомеш (п)

7.Криштиану Роналду (н)

9.Андре Силва (н)

18.Желсон Мартиньш (н)