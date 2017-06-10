Сегодня держим кулаки за нашу Лену! Финал Roland-Garros на большом экране у «Милды»

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Финальную игру на восходящей звезды латвийского тенниса Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции сегодня можно будет увидеть на на большом экране около Памятника Свободы, - сообщили TVNET в Латвийском теннисном союзе (ЛТС).

ЛТС в сотрудничестве с Рижской думой и Латвийским телевиденеим приглашает сегодня, в субботу, 10 июня, посмотреть на большом экране прямую трансляцию из Парижа финального матча розыгрыша Roland-Garros. В борьбе за престижнейший теннисный трофей встретятся латвийская теннесистка Елена Остапенко и румынка Симона Халеп.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Final preview: Halep v Ostapenko

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«Приглашаем всех, чтобы вместе поддержать нашу юную спортсменку, которая переписала историю латвийского тенниса», - говорится в заявлении.

Планируется, что матч начнется в 16.00 по латвийскому времени, трансляцию обеспечивает канал LTV7.

Как уже сообщалось, Елена Остапенко в свой 20-й день рождения в четверг, 8 июня вышла в финал Открытого чемпионата Франции, став первой в истории латвийской спортсменкой, добившейся такого высочайшего результата.

В полуфинале женского одиночного разряда Остапенко обыграла швейцарку Тимю Бащински со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Остапенко победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Фото: Остапенко победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»0

В финал одиночного разряда турнира «Grand Slam» («Большой шлем») латвийский спортсмен попадает впервые в истории. Ранее Эрнест Гулбил пробился в полуфинал турнира.

«Я действительно счастлива, люблю здесь играть, спасибо за поддержку, это идеальный день рождения», - сразу после игры сказала зрителям Остапенко. «Всегда стараюсь играть агрессивно», - добавила она.

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