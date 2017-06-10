Футболисты Боснии и Герцеговины и Греции подрались после отборочного матча к ЧМ-2018

 

Фото: Скриншот видео

Массовой дракой футболистов закончился отборочный матч к ЧМ-2018 между командами Боснии и Герцеговины и Греции. Сам поединок закончился вничью - 0:0, а после финального свистка арбитра друг с другом рассорились одноклубники по итальянской «Роме» — босниец Эдин Джеко и грек Костас Манолас.

По информации ТАСС, затем к конфликту подключились другие игроки и персонал команд. В завязавшейся потасовке один из сотрудников сборной Боснии и Герцеговины выбил зуб полузащитнику греческой команды Яннису Яннотасу.

«Боснийцам должно быть стыдно за то, что они не проявили уважение к нашему гимну. Такие вещи не красят футбол», - приводит слова Маноласа Football Italia.

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