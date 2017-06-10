Шарапова может пропустить турнир в Бирмингеме из-за травмы

Мария Шарапова
 

Мария Шарапова. Фото: Reuters/ScanPix

Российская теннисистка Мария Шарапова из-за травмы ноги рискует пропустить теннисный турнир в Бирмингеме. Она должна была выступить в основной сетке соревнований, так как получила специальное приглашение (wild card) от организаторов.

Еще по этой теме

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на британские СМИ, новость о возможном снятии российской теннисистки озадачила организаторов турнира в Бирмингеме и телевизионные компании, которые купили права на показ матчей с участием россиянки. Турнир в Бирмингеме начнется 17 июня.

В мае Шарапова снялась с турнира в Риме из-за травмы левого бедра. Во время матча второго круга с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу россиянка отказалась от продолжения борьбы.

При этом Шарапова заметно хромала, когда покидала корт, а ее левое бедро было перемотано.

Реклама

Шарапова, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, в конце апреля вернулась на корт. 30-летняя россиянка не получила wild card ни в квалификацию, ни в основную сетку «Ролан Гаррос», вследствие чего пропустила Открытый чемпионат Франции. В мае Шарапова заявила, что не намерена просить wild card в основную сетку Уимблдона, а планирует сыграет в квалификации турнира.

Еще по этой теме
Шарапова о победе на матче после перерыва: нет ничего лучше этого чувства

Шарапова о победе на матче после перерыва: нет ничего лучше этого чувства

Шарапова проиграла в полуфинале первого турнира после дисквалификации

Шарапова проиграла в полуфинале первого турнира после дисквалификации

Мартина Навратилова призвала прекратить травлю Шараповой

Мартина Навратилова призвала прекратить травлю Шараповой


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Katvaru pag., 350000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR

reklama.vesti.lv

Осторожно: хакеры воруют ваши данные в соцсетях! Hi-Tech

Осторожно: хакеры воруют ваши данные в соцсетях!

Ученые узнали, что может изменить внешность ребенка еще в утробе Wo&Men

Ученые узнали, что может изменить внешность ребенка еще в утробе

Присоединяйтесь! В Сети стартовал флешмоб «Приседай с собакой» Wo&Men

Присоединяйтесь! В Сети стартовал флешмоб «Приседай с собакой»

Экс-солист группы «На-На» откровенно рассказал о рецидиве рака Showbiz

Экс-солист группы «На-На» откровенно рассказал о рецидиве рака

...И люди обсуждают это всерьёз! Hi-Tech

...И люди обсуждают это всерьёз!

Теннис

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 