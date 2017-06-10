Прямая трансляция финала «French Open»: Решающий матч Елены Остапенко

 

Фото: twitter.com/rolandgarros/status

 

Сегодня латвийская теннисистка Елена Остапенко в финала розыгрыша Открвтого чемпионата Франции по теннису встречается с четвертой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Для латвийского спорта это, без преувеличения, историческое событие.

Трансляцию ведет liveresult.ru

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125'

Классный матч подарили зрителям девушки. Халеп защищалась как могла: очень мощно атакует латышка и, если в первом сете у нее было много ошибок, то затем она ошибалась все меньше и все чаще пробивала на вылет. Поздравляем Елену!!! Это первый выигранный турнир в ее карьере, и сразу Турнир Большого Шлема!!!! После этой победы Остапенко поднялась в ТОП-20.

Великолепный результат для 20-летней девушки!

125' Остапенко Елена 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Халеп Симона

Все!!!! Легко с первого матчбола выигрывает Остапенко! Очень мощный теннис продемонстрировала латышка.

1 сетбол

123' 30-40. В этот раз попадает Елена и это матчбол!!!!!

123' 30-30. Рискует Остапенко, но не попадает в корт.

122' 15-30. Прием на вылет от Елены.

Сетка

122' 15-15. В сетку пробивает Халеп в простой ситуации.

122' 15-0. Ошибается Остапенко.

Гейм

122' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 5-3) Халеп Симона

Уверенно берет гейм Остапенко!!!! В одном шаге от победы латышка. но подавать будет Симона Халеп.

121' 40-15. Ошибается румынка: мяч летит за заднюю линию.

120' 30-15. Мощно атакует Остапенко с форхенда.

120' 15-15. Ответная ошибка от Остапенко: с бэкхенда не попадает в корт.

Сетка

119' 15-0. Справа ошибается Халеп, пробивая в сетку.

Гейм

118' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 4-3) Халеп Симона

Трос играет за Остапенко: мяч летел в аут, но задев сетку опускается на сторону румынки. Брейк делает латышка и выходит вперед! Отдыхаем и ждем подачу Елены.

117' 30-40. Хорошая подача по центру от Халеп и завершающий удар.

117' 15-40. Мощный удар на приеме и двойной брейк-поинт у латышки.

116' 15-30. По длине уходит мяч после удара Елены.

116' 0-30. С бэкхенда ошибается Халеп.

115' 0-15. Атакует Остапенко и дожимает Симону.

Гейм

115' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 3-3) Халеп Симона

Отличный гейм сыграла Остапенко и сравняла счет в матче! Ждем дальнейшей интересной борьбы: на подаче Халеп.

Эйс!

114' А-40. Эйс проходит у латышки.

114' 40-40. Третий раз подряд не удался удачный удар слева: мяч летит в аут. Ровно!

113' 40-30. Отличный перевод с бэкхенда у Остапенко.

112' 30-30. Косой удар с бэкхенда получается у Остапенко: бессильна Халеп.

112' 15-30. Ошибка слева у Остапнко: мяч летит в аут.

111' 15-15. Хорошо сыграла Халеп.

111' 15-0. Длительный розыгрыш. Халеп не выдержала и ошиблась: мяч ушел за заднюю линию.

Гейм

109' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 2-3) Халеп Симона

Пассивно сыграла Симона в этом гейме и уступила его. Обратный брейк делает Остапенко и будет подавать.

108' 40-А. У Симоны не получается перевести мяч на сторону Остапенко.

Сетка

107' 40-40. Не принимает вторую подачу Елена.

107' 30-40. Точно по линии играет Остапенко: брейк-поинт!!!!

106' 30-30. Спешит Остапенко и ошибается.

106' 15-30. Идет в атаку Елена и добивается успеха.

106' 15-15. Не получается прием подачи у латышки.

105' 0-15. Активный прием подачи и завершающий мощный удар.

Гейм

105' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 1-3) Халеп Симона

Глубоко играла Халеп и вынудила ошибиться Елену. Брейк и на подаче Симона.

104' 15-40. Отыгран один мяч.

104' 0-40. С бэкхенда не попадает в корт Елена и тройной брейк-поинт зарабатывает Халеп.

Сетка

103' 0-30. Грубая ошибка от Елены: в легкой ситуации пробивает в сетку.

103' 0-15. Хороший прием у Халеп: ошибается Остапенко.

Гейм

101' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 1-2) Халеп Симона

Хороший гейм для Халеп: румынка хорошо передвигалась по корту и грамотно действовала. Без брейков пока идут девушки. Отдыхаем и ждем подачу Остапенко.

100' 40-15. По высокому мячу играет Остапенко и пробивает в сетку.

99' 30-15. Ошибка с форхенда у Остапенко.

99' 15-15. Загоняла Елену Симона: четко играла по углам.

99' 0-15. Ошибка от Халеп.

Гейм

98' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 1-1) Халеп Симона

Подача на вылет и гейм за Остапенко. Подача перешла к Халеп.

98' 40-15. Атака с бэкхенда у Остапенко: Халеп бессильна.

97' 30-15. Ошибается Остапенко: слева пробивает в сетку.

Сетка

97' 30-0. В сетку играет с приема Халеп.

96' 15-0. Не дотягивается Симона к мячу.

Гейм

95' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 0-1) Халеп Симона

Очень сложный гейм берет Симона, отыграв два брейк-поинта. Отдыхаем и ждем подачу Остапенко.

95' А-40. Промах от Елены: Больше уже у Халеп.

94' 40-40. К сетке выходит Елена: пропускает мяч от Халеп, но Симона попадает в корт.

94' 30-40. В сетку пробивает Елена.

94' 15-40. Прием на вылет от Елены: двойной брейк-поинт.

93' 15-30. Форхенд по линии от Остапенко.

93' 15-15. Ошибкой отвечает Елена: мяч уходит по длине.

93' 0-15. Не попадает в корт Симона.

Третий сет

Второй сет

Сет

91' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 0-0) Халеп Симона

Нас ждет 3-я партия! С 0-3 отыгрывается Остапенко и сейчас находится на эмоциональном подъеме. Меньше стала ошибаться Елена, сделал много хороших выбивающих ударов. Отдыхаем и ждем интереснейший 3-й сет. Начинать подавать будет Халеп.

Сетка

88' 40-15. Глубоко сыграла Халеп: Остапенко ошибается и бьет в сетку.

Три сетбола

88' 40-0. Шикарно попадает по линии Елена: тройной сетбол.

87' 30-0. Без шансов для румынки: очень быстро переводит мяч Елена.

Сетка

87' 15-0. Не получается прием подачи у Симоны.

Гейм

85' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 5-4) Халеп Симона

Гейм под ноль берет Остапенко: очень активно и четко принимала подачу Елена и добилась своего: после небольшой паузы она будет подавать на сет.

84' 0-40. Еще один выбивающий прием подачи у латышки.

84' 0-30. Прием на вылет от Остапенко.

83' 0-15. Очко за Еленой.

Гейм

83' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 4-4) Халеп Симона

Бэкхенд Елены подвел ее в этом гейме! Обратный брейк и подача Халеп.

82' 15-40. Третья ошибка после удара справа в этом гейме! Два брейк-поинта у румынки.

82' 15-30. С бэкхенда по линии хотела сыграть Елена, но мяч улетает в аут.

81' 15-15. Очень остро бьет справа Остапенко: Халеп ошибается.

81' 0-15. С бэкхенда ошибается Остапенко.

Гейм

80' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 4-3) Халеп Симона

Атакует Остапенко и делает еще один брейк во 2-й партии! 4 гейма подряд выигрывает латышка и уже впереди. Отдохнем и будем смотреть подачу Елены Остапенко.

78' 40-А. Попадает мяч в линию после удара Остапенко: брейк-поинт у латышки.

77' 40-40. Рискует Елена и промахивается: ровно!

77' 30-40. Ошибка у нашей Елены.

77' 15-40. Шикарный прием подачи по линии с бэкхенда!

77' 15-30. Атакует Остапенко: у Халеп не получается перекинуть сетку.

Сетка

76' 15-15. Халеп бьет в сетку.

76' 15-0. Ошибка от Елены: не попадает в корт.

Гейм

75' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 3-3) Халеп Симона

С 15-40 выигрывает гейм Остапенко и сравнивает счет во 2-й партии! То ли еще будет: смотрим подачу Халеп.

74' А-40. Хорошая подача и еще одна ошибка у румынки.

74' 40-40. Ошибается Халеп на приеме. Ровно!

73' 30-40. Точно с бэкхенда играет Остапенко.

73' 15-40. Не попадает в корт Елена. Два брейк-поинта для румынки.

72' 15-30. Грубая ошибка у Остапенко: с форхенда по высокому мячу пробивает в аут.

71' 15-15. По длине уходит мяч после атаки Елены.

70' 15-0. Хороший удар слева по линии от Елены Остапенко.

Гейм

69' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 2-3) Халеп Симона

Ошибка от Халеп и делает брейк Остапенко. Хороший гейм провела Елена и сокращает разрыв в счете. Борьба в сете продолжается. Подавать сейчас будет Елена Остапенко.

68' 30-40. Не попадает с форхенда Елена: мяч в коридоре.

67' 15-40. Прием на вылет от Елены. Два брейк-поинта!

67' 15-30. Активный прием от Остапенко и завершающий удар у сетки.

66' 15-15. Не попадает в корт латышка.

66' 0-15. С бэкхенда по линии четко пробивает Остапенко.

Гейм

65' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 1-3) Халеп Симона

Загоняла Остапенко румынки и выигрывает сложнейший гейм. Подача переходит к Халеп.

64' А-40. Не получается прием подачи у Халеп.

64' 40-40. С бэкхенда ошибается Симона: в коридор летит мяч.

Двойная ошибка

64' 40-А. Еще одна двойная ошибка у латышки.

63' 40-40.Хорошо атакует Остапенко в движении с форхенда.

Сетка

Отметим, что около Памятника Свободы за финальной игрой Алены наблюдает множество людей

63' 40-А. Снова в сетку пробивает Елена.

62' 40-40. Не дотягивается румынка до мяча: Ровно!

Twitter

62' 40-А. Еще одна неточность от латышки: брейк-поинт.

62' 40-40. Ошибка от Елены.

61' 40-30. Очко за Остапенко.

60' 30-30. Атакует Остапенко с форхенда: не дотягивается Халеп.

Двойная ошибка

60' 15-30. Двойная ошибка от Остапенко.

59' 15-15. По длине уходит мяч после удара Халеп.

59' 0-15. Неудачное начало для Елены.

Гейм

58' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 0-3) Халеп Симона

Отлично в обороне сыграла Халеп, дождавшись ошибки от Елены. Тяжелый гейм берет румынка и зарабатывает комфортное преимущество. Отдыхаем ,ждем возвращение интриги интриги в матче: подавать будет Остапенко.

56' А-40. Хорошая подача от румынки и четкий удар с форхенда.

56' 40-40. Сравнивает счет в гейме Остапенко: ровно!

55' 40-15. Глубоко играет Остапенко под заднюю линию: Халеп исправляет бокового судью, который крикнул «аут».

Сетка

54' 40-0. В сетку пробивает Елена.

54' 30-0. Удачное начало для Халеп: нервничает Остапенко.

Гейм

53' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 0-2) Халеп Симона

Напряженный гейм: Остапенко ошиблась на важных мячах и уступила свою подачу. Смотрим подачу Халеп.

52' 40-А. Остро играет Остапенко, но не попадает в корт: мяч уходит по длине.

52' 40-40. Мощные и четкие удары от Остапенко: без шансов для Симоны.

Сетка

51' 40-А. Ошибается Остапенко, пробивая в сетку.

50' 40-40. С бэкхенда не попадает в корт Остапенко: Ровно.

Эйс!

50' А-40. Первый эйс в матче и больше на подаче Остапенко.

49' 40-40. Шикарно по линии с форхенда пробивает Елена.

49' 30-40. Прием на вылет от Халеп: брейк-поинт!

48' 30-30. Успешно атакует Остапенко с форхенда.

48' 15-30. Хорошая подача помогает Елене.

47' 0-30. 7-е очко подряд выигрывает румынка.

47' 0-15. Начало в пользу Халеп.

Гейм

47' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 0-1) Халеп Симона

Отличная подача помогает Халеп взять стартовый гейм 2-й партии. Три брейк-поинта отыграла румынка в этом гейме. Смотри подачу Остапенко.

46' А-40. В коридор пробивает Елена и у Симоны уже больше!

45' 40-40. Ошибка в простой ситуации от Остапенко и ровно!

45' 30-40. С форхенда по линии пробивала Елена, но попала в коридор.

44' 15-40. Шикарный перевод по линии от Халеп.

44' 0-40. Прием на вылет от Остапенко: Три брейк-поинта у латышки.

43' 0-30. Атакует Остапенко: не справляется с мощным ударом Симона.

43' 0-15. Глубоко играет Симона, но не попадает в корт.

Второй сет

Первый сет

Сет

42' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 0-0) Халеп Симона

Очень много ошибок у Елены. Это и стало причиной ее поражения в 1-м сете. Отдыхаем и ждем старт 2-й партии, которая начнется с подачи Симоны Халеп.

1 сетбол

40' 30-40. Ошибка справа у Остапенко: мяч летит в сетку. Сетбол у Халеп.

39' 30-30. Вынуждает ошибиться румынку Елена и сравнивает счет в гейме.

38' 15-30. Неудачно укорачивает Остапенко: Халеп легко добежала и атаковала.

38' 15-15. Хорошо защищалась Халеп, но Остапенко неожиданно коротко сыграла и успешно.

37' 0-15. С форхенда ошибается Остапенко: мяч уходит по длине.

Гейм

35' Остапенко Елена 4-5 Халеп Симона

Хорошая контратака от Халеп и она берет гейм на своей подаче. Отдыхаем и ждем подачу Елены Остапенко.

34' А-40. По длине уходит мяч после удара справа от Остапенко.

Сетка

34' 40-40. Ошибка у Симоны: мяч летит в сетку с бэкхенда.

33' 40-30. Не смогла принять Остапенко 2-ю подачу Симоны: мяч в аут летит.

33' 30-30. Атакует Елена, но не попадает в корт.

32' 15-30. Не получается прием подачи у Остапенко.

32' 0-30. Точно в линию с форхенда попадает Остапенко.

32' 0-15. Отлично сыграла Остапенко по высокому мячу.

Гейм

31' Остапенко Елена 4-4 Халеп Симона

Хорошая серия атак от Остапенко приносит ей успех: гейм остается за ней и подача переходит к Халеп.

30' А-40. Хорошо разбирается с румынкой Остапенко.

Сетка

29' 40-40. Сложнейший мяч вытягивает Симона, а Остапенко ошибается с форхенда и бьет в сетку. Ровно!

29' 40-30. На вылет пробивает Остапенко, но не точно: мяч в ауте.

28' 40-15. В коридор принимает подачу Симона.

Двойная ошибка

28' 30-15. Двойная ошибка от Елены.

27' 30-0. Еще одна хорошая подача.

27' 15-0. Хорошая подача и удар на вылет.

Гейм

27' Остапенко Елена 3-4 Халеп Симона

Первый гейм, в котором шла борьба: у Остапенко был шанс на брейк, но ошибки не позволили ей это сделать. Отдыхаем и ждем подачу Елены.

Сетка

25' А-40. В сетку бьет Елена с бэкхенда.

25' 40-40. Не справляется Симона с мощным ударом Елены.

24' А-40. Ошибка от Елены и уже больше у Симоны.

24' 40-40. В коридор опускается мяч после кросса Остапенко.

24' 40-А. Атака слева от латышки: брейк-поинт.

23' 40-40. По длине уходит мяч после удара Халеп: ровно!! Первый гейм, в котором завязывается борьба.

23' 40-30. Сделала паузу Остапенко и шикарно пробила с бэкхенда.

22' 40-15. Ошибка за ошибкой у Остапенко.

21' 30-15. Очередная ошибка слева у Остапенко.

21' 15-15. Не готова была к приему мяча Елена.

21' 0-15. Очко за латышкой: проблемы у Халеп на 2-й подаче.

Гейм

20' Остапенко Елена 3-3 Халеп Симона

Гейм под ноль берет Халеп, сравнивает счет в сете и будет подавать.

Двойная ошибка

19' 0-40. Двойная ошибка от Елены.

19' 0-30. Глубокий прием подачи: Остапенко снова ошибается слева.

19' 0-15. С бэкхенда ошибается Остапенко.

Гейм

18' Остапенко Елена 3-2 Халеп Симона

Twitter

Пассивно сыграла Халеп в этом гейме: слабо подавала и ни одной атаки. Остапенко возвращает себе преимущество и будет подавать.

17' 15-40. Глубокий прием подачи от Елены и четкая игра у сетки.

16' 15-30. С бэкхенда отлично переводит мяч Остапенко.

16' 15-15. На вылет принимает 2-ю подачу румынки Остапенко.

15' 15-0. Не попадает в корт Остапенко: мяч опускается в коридор.

Гейм

15' Остапенко Елена 2-2 Халеп Симона

Грамотно и четко сыграла Остапенко этот гейм. Подача переходит к Халеп.

14' 40-15. Хорошая подача по центру корта и сильный завершающий удар.

14' 30-15. Шикарно пробивает с форхеда по линии Остапенко.

13' 15-15. Защищалась как могла Халеп, но очень сложно было перевести мяч точно в корт.

Двойная ошибка

13' 0-15. Двойная ошибка от Остапенко.

Гейм

12' Остапенко Елена 1-2 Халеп Симона

Гейм под ноль берет румынка и выходит вперед в этом матче. Легкий гейм получился для Симоны: Елена опустила несколько не вынужденных ошибок.

11' 40-0. Ошибка от Елены: мяч уходит в аут.

10' 30-0. Халеп гоняет по корту Елену Остапенко.

Гейм

10' Остапенко Елена 1-1 Халеп Симона

Ошибка с форхенда у Остапенко: не смогла Елена пробить по высокому мячу. Обратный брейк делает Халеп и будет подавать.

9' 30-40. Хорошая подача удается Елене: Халеп не справляется.

8' 15-40. Ошибается румынка с форхенда: мяч летит в аут.

Сетка

8' 0-40. В сетку пробивает Остапенко. Отвечает тремя брейк-поинтами Халеп.

7' 0-30. Ошибается Елена: мяч в коридоре после удара слева.

7' 0-15. Точно в угол играет Халеп.

Гейм

6' Остапенко Елена 1-0 Халеп Симона

Гейм под ноль берет Остапенко. Вот это начало от латышки. Посмотрим как она подает.

5' 0-40. Очень активно играет латышка: три брейк-поинта в 1-м же гейме.

4' 0-30. Прием на вылет от Елены.

4' 0-15. Симона не справляется с мощным ударом Остапенко.

Первый сет

Старт поединка!

1' Поединок начинается с подачи Халеп.

1' Девушки уже на корте и разминаются. Несколько минут до начала поединка.

Twitter

16:09 Девушки уже на корте, идёт разминка.

Для Халеп этот финал будет вторым в карьере на турнирах серии «Большого шлема», а для Елены — первым. Ни одна из них ранее не выигрывала соревнования Grand Slam.

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