Прямая трансляция финала «French Open»: Решающий матч Елены Остапенко

Сегодня латвийская теннисистка Елена Остапенко в финала розыгрыша Открвтого чемпионата Франции по теннису встречается с четвертой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Для латвийского спорта это, без преувеличения, историческое событие.
Трансляцию ведет liveresult.ru
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125'
Классный матч подарили зрителям девушки. Халеп защищалась как могла: очень мощно атакует латышка и, если в первом сете у нее было много ошибок, то затем она ошибалась все меньше и все чаще пробивала на вылет. Поздравляем Елену!!! Это первый выигранный турнир в ее карьере, и сразу Турнир Большого Шлема!!!! После этой победы Остапенко поднялась в ТОП-20.
Великолепный результат для 20-летней девушки!
125' Остапенко Елена 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Халеп Симона
Все!!!! Легко с первого матчбола выигрывает Остапенко! Очень мощный теннис продемонстрировала латышка.
1 сетбол
123' 30-40. В этот раз попадает Елена и это матчбол!!!!!
123' 30-30. Рискует Остапенко, но не попадает в корт.
122' 15-30. Прием на вылет от Елены.
Сетка
122' 15-15. В сетку пробивает Халеп в простой ситуации.
122' 15-0. Ошибается Остапенко.
Гейм
122' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 5-3) Халеп Симона
Уверенно берет гейм Остапенко!!!! В одном шаге от победы латышка. но подавать будет Симона Халеп.
121' 40-15. Ошибается румынка: мяч летит за заднюю линию.
120' 30-15. Мощно атакует Остапенко с форхенда.
120' 15-15. Ответная ошибка от Остапенко: с бэкхенда не попадает в корт.
Сетка
119' 15-0. Справа ошибается Халеп, пробивая в сетку.
Гейм
118' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 4-3) Халеп Симона
Трос играет за Остапенко: мяч летел в аут, но задев сетку опускается на сторону румынки. Брейк делает латышка и выходит вперед! Отдыхаем и ждем подачу Елены.
117' 30-40. Хорошая подача по центру от Халеп и завершающий удар.
117' 15-40. Мощный удар на приеме и двойной брейк-поинт у латышки.
116' 15-30. По длине уходит мяч после удара Елены.
116' 0-30. С бэкхенда ошибается Халеп.
115' 0-15. Атакует Остапенко и дожимает Симону.
Гейм
115' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 3-3) Халеп Симона
Отличный гейм сыграла Остапенко и сравняла счет в матче! Ждем дальнейшей интересной борьбы: на подаче Халеп.
Эйс!
114' А-40. Эйс проходит у латышки.
114' 40-40. Третий раз подряд не удался удачный удар слева: мяч летит в аут. Ровно!
113' 40-30. Отличный перевод с бэкхенда у Остапенко.
112' 30-30. Косой удар с бэкхенда получается у Остапенко: бессильна Халеп.
112' 15-30. Ошибка слева у Остапнко: мяч летит в аут.
111' 15-15. Хорошо сыграла Халеп.
111' 15-0. Длительный розыгрыш. Халеп не выдержала и ошиблась: мяч ушел за заднюю линию.
Гейм
109' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 2-3) Халеп Симона
Пассивно сыграла Симона в этом гейме и уступила его. Обратный брейк делает Остапенко и будет подавать.
108' 40-А. У Симоны не получается перевести мяч на сторону Остапенко.
Сетка
107' 40-40. Не принимает вторую подачу Елена.
107' 30-40. Точно по линии играет Остапенко: брейк-поинт!!!!
106' 30-30. Спешит Остапенко и ошибается.
106' 15-30. Идет в атаку Елена и добивается успеха.
106' 15-15. Не получается прием подачи у латышки.
105' 0-15. Активный прием подачи и завершающий мощный удар.
Гейм
105' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 1-3) Халеп Симона
Глубоко играла Халеп и вынудила ошибиться Елену. Брейк и на подаче Симона.
104' 15-40. Отыгран один мяч.
104' 0-40. С бэкхенда не попадает в корт Елена и тройной брейк-поинт зарабатывает Халеп.
Сетка
103' 0-30. Грубая ошибка от Елены: в легкой ситуации пробивает в сетку.
103' 0-15. Хороший прием у Халеп: ошибается Остапенко.
Гейм
101' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 1-2) Халеп Симона
Хороший гейм для Халеп: румынка хорошо передвигалась по корту и грамотно действовала. Без брейков пока идут девушки. Отдыхаем и ждем подачу Остапенко.
100' 40-15. По высокому мячу играет Остапенко и пробивает в сетку.
99' 30-15. Ошибка с форхенда у Остапенко.
99' 15-15. Загоняла Елену Симона: четко играла по углам.
99' 0-15. Ошибка от Халеп.
Гейм
98' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 1-1) Халеп Симона
Подача на вылет и гейм за Остапенко. Подача перешла к Халеп.
98' 40-15. Атака с бэкхенда у Остапенко: Халеп бессильна.
97' 30-15. Ошибается Остапенко: слева пробивает в сетку.
Сетка
97' 30-0. В сетку играет с приема Халеп.
96' 15-0. Не дотягивается Симона к мячу.
Гейм
95' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 0-1) Халеп Симона
Очень сложный гейм берет Симона, отыграв два брейк-поинта. Отдыхаем и ждем подачу Остапенко.
Trailing 0-3, Ostapenko storms her way to a 4-3 lead over Halep!
Enorme point et break pour Ostapenko ! #RG17 pic.twitter.com/bFl7SgT4ng— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017
95' А-40. Промах от Елены: Больше уже у Халеп.
94' 40-40. К сетке выходит Елена: пропускает мяч от Халеп, но Симона попадает в корт.
94' 30-40. В сетку пробивает Елена.
94' 15-40. Прием на вылет от Елены: двойной брейк-поинт.
93' 15-30. Форхенд по линии от Остапенко.
93' 15-15. Ошибкой отвечает Елена: мяч уходит по длине.
93' 0-15. Не попадает в корт Симона.
Третий сет
Второй сет
Сет
91' Остапенко Елена 1-1 (4-6, 6-4, 0-0) Халеп Симона
Нас ждет 3-я партия! С 0-3 отыгрывается Остапенко и сейчас находится на эмоциональном подъеме. Меньше стала ошибаться Елена, сделал много хороших выбивающих ударов. Отдыхаем и ждем интереснейший 3-й сет. Начинать подавать будет Халеп.
Сетка
88' 40-15. Глубоко сыграла Халеп: Остапенко ошибается и бьет в сетку.
Три сетбола
88' 40-0. Шикарно попадает по линии Елена: тройной сетбол.
87' 30-0. Без шансов для румынки: очень быстро переводит мяч Елена.
Сетка
87' 15-0. Не получается прием подачи у Симоны.
Гейм
85' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 5-4) Халеп Симона
Гейм под ноль берет Остапенко: очень активно и четко принимала подачу Елена и добилась своего: после небольшой паузы она будет подавать на сет.
84' 0-40. Еще один выбивающий прием подачи у латышки.
84' 0-30. Прием на вылет от Остапенко.
83' 0-15. Очко за Еленой.
Гейм
83' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 4-4) Халеп Симона
Trop de fautes directes pour J.Ostapenko, qui se fait breaker d'entrée par @Simona_Halep
🎾 6/4, 2-0#RG17 pic.twitter.com/UmmgiGu7YY— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017
Бэкхенд Елены подвел ее в этом гейме! Обратный брейк и подача Халеп.
82' 15-40. Третья ошибка после удара справа в этом гейме! Два брейк-поинта у румынки.
82' 15-30. С бэкхенда по линии хотела сыграть Елена, но мяч улетает в аут.
81' 15-15. Очень остро бьет справа Остапенко: Халеп ошибается.
81' 0-15. С бэкхенда ошибается Остапенко.
Гейм
80' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 4-3) Халеп Симона
Атакует Остапенко и делает еще один брейк во 2-й партии! 4 гейма подряд выигрывает латышка и уже впереди. Отдохнем и будем смотреть подачу Елены Остапенко.
78' 40-А. Попадает мяч в линию после удара Остапенко: брейк-поинт у латышки.
77' 40-40. Рискует Елена и промахивается: ровно!
77' 30-40. Ошибка у нашей Елены.
77' 15-40. Шикарный прием подачи по линии с бэкхенда!
77' 15-30. Атакует Остапенко: у Халеп не получается перекинуть сетку.
Сетка
76' 15-15. Халеп бьет в сетку.
76' 15-0. Ошибка от Елены: не попадает в корт.
Гейм
75' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 3-3) Халеп Симона
С 15-40 выигрывает гейм Остапенко и сравнивает счет во 2-й партии! То ли еще будет: смотрим подачу Халеп.
74' А-40. Хорошая подача и еще одна ошибка у румынки.
74' 40-40. Ошибается Халеп на приеме. Ровно!
73' 30-40. Точно с бэкхенда играет Остапенко.
73' 15-40. Не попадает в корт Елена. Два брейк-поинта для румынки.
72' 15-30. Грубая ошибка у Остапенко: с форхенда по высокому мячу пробивает в аут.
71' 15-15. По длине уходит мяч после атаки Елены.
70' 15-0. Хороший удар слева по линии от Елены Остапенко.
Гейм
69' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 2-3) Халеп Симона
Ошибка от Халеп и делает брейк Остапенко. Хороший гейм провела Елена и сокращает разрыв в счете. Борьба в сете продолжается. Подавать сейчас будет Елена Остапенко.
68' 30-40. Не попадает с форхенда Елена: мяч в коридоре.
67' 15-40. Прием на вылет от Елены. Два брейк-поинта!
67' 15-30. Активный прием от Остапенко и завершающий удар у сетки.
66' 15-15. Не попадает в корт латышка.
66' 0-15. С бэкхенда по линии четко пробивает Остапенко.
Гейм
65' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 1-3) Халеп Симона
Загоняла Остапенко румынки и выигрывает сложнейший гейм. Подача переходит к Халеп.
64' А-40. Не получается прием подачи у Халеп.
64' 40-40. С бэкхенда ошибается Симона: в коридор летит мяч.
Двойная ошибка
64' 40-А. Еще одна двойная ошибка у латышки.
63' 40-40.Хорошо атакует Остапенко в движении с форхенда.
Сетка
Отметим, что около Памятника Свободы за финальной игрой Алены наблюдает множество людей
Ir tauta pie Brīvības pieminekļa Aļonu atbalstīt sanākusi! #Rolandgarros #Latvijavar pic.twitter.com/IyoaBFkFvz— Ainārs Rutkēvičs (@AinarsRutkevics) June 10, 2017
63' 40-А. Снова в сетку пробивает Елена.
62' 40-40. Не дотягивается румынка до мяча: Ровно!
Jelena Ostapenko fait mouche ! #Cogneuse
🎾 4/4 vs @Simona_Halep
🕔 28'#RG17 pic.twitter.com/PFShgbLQSq— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017
62' 40-А. Еще одна неточность от латышки: брейк-поинт.
62' 40-40. Ошибка от Елены.
61' 40-30. Очко за Остапенко.
60' 30-30. Атакует Остапенко с форхенда: не дотягивается Халеп.
Двойная ошибка
60' 15-30. Двойная ошибка от Остапенко.
59' 15-15. По длине уходит мяч после удара Халеп.
59' 0-15. Неудачное начало для Елены.
Гейм
L'asso nella manica: il dritto! 🇱🇻🔝 #Ostapenko #RG17pic.twitter.com/Qxri3kWLdm— We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) June 10, 2017
58' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 0-3) Халеп Симона
Отлично в обороне сыграла Халеп, дождавшись ошибки от Елены. Тяжелый гейм берет румынка и зарабатывает комфортное преимущество. Отдыхаем ,ждем возвращение интриги интриги в матче: подавать будет Остапенко.
56' А-40. Хорошая подача от румынки и четкий удар с форхенда.
56' 40-40. Сравнивает счет в гейме Остапенко: ровно!
55' 40-15. Глубоко играет Остапенко под заднюю линию: Халеп исправляет бокового судью, который крикнул «аут».
Сетка
54' 40-0. В сетку пробивает Елена.
54' 30-0. Удачное начало для Халеп: нервничает Остапенко.
Гейм
53' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 0-2) Халеп Симона
Напряженный гейм: Остапенко ошиблась на важных мячах и уступила свою подачу. Смотрим подачу Халеп.
52' 40-А. Остро играет Остапенко, но не попадает в корт: мяч уходит по длине.
52' 40-40. Мощные и четкие удары от Остапенко: без шансов для Симоны.
Сетка
51' 40-А. Ошибается Остапенко, пробивая в сетку.
50' 40-40. С бэкхенда не попадает в корт Остапенко: Ровно.
Эйс!
50' А-40. Первый эйс в матче и больше на подаче Остапенко.
49' 40-40. Шикарно по линии с форхенда пробивает Елена.
49' 30-40. Прием на вылет от Халеп: брейк-поинт!
48' 30-30. Успешно атакует Остапенко с форхенда.
48' 15-30. Хорошая подача помогает Елене.
47' 0-30. 7-е очко подряд выигрывает румынка.
47' 0-15. Начало в пользу Халеп.
Гейм
Jelena Ostapenko fait mouche ! #Cogneuse
🎾 4/4 vs @Simona_Halep
🕔 28'#RG17 pic.twitter.com/PFShgbLQSq— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017
47' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 0-1) Халеп Симона
Отличная подача помогает Халеп взять стартовый гейм 2-й партии. Три брейк-поинта отыграла румынка в этом гейме. Смотри подачу Остапенко.
46' А-40. В коридор пробивает Елена и у Симоны уже больше!
45' 40-40. Ошибка в простой ситуации от Остапенко и ровно!
45' 30-40. С форхенда по линии пробивала Елена, но попала в коридор.
44' 15-40. Шикарный перевод по линии от Халеп.
44' 0-40. Прием на вылет от Остапенко: Три брейк-поинта у латышки.
43' 0-30. Атакует Остапенко: не справляется с мощным ударом Симона.
43' 0-15. Глубоко играет Симона, но не попадает в корт.
Второй сет
Первый сет
Сет
42' Остапенко Елена 0-1 (4-6, 0-0) Халеп Симона
Очень много ошибок у Елены. Это и стало причиной ее поражения в 1-м сете. Отдыхаем и ждем старт 2-й партии, которая начнется с подачи Симоны Халеп.
Ostapenko CRUSHING the ball. Breaks Halep to love. Targets the Forehand wing with backhands down the line. Smart strategy. #RG17 pic.twitter.com/R2xHRqk1CB— Craig O'Shannessy (@BrainGameTennis) June 10, 2017
1 сетбол
40' 30-40. Ошибка справа у Остапенко: мяч летит в сетку. Сетбол у Халеп.
39' 30-30. Вынуждает ошибиться румынку Елена и сравнивает счет в гейме.
38' 15-30. Неудачно укорачивает Остапенко: Халеп легко добежала и атаковала.
38' 15-15. Хорошо защищалась Халеп, но Остапенко неожиданно коротко сыграла и успешно.
37' 0-15. С форхенда ошибается Остапенко: мяч уходит по длине.
Гейм
35' Остапенко Елена 4-5 Халеп Симона
Хорошая контратака от Халеп и она берет гейм на своей подаче. Отдыхаем и ждем подачу Елены Остапенко.
34' А-40. По длине уходит мяч после удара справа от Остапенко.
Сетка
34' 40-40. Ошибка у Симоны: мяч летит в сетку с бэкхенда.
33' 40-30. Не смогла принять Остапенко 2-ю подачу Симоны: мяч в аут летит.
33' 30-30. Атакует Елена, но не попадает в корт.
32' 15-30. Не получается прием подачи у Остапенко.
32' 0-30. Точно в линию с форхенда попадает Остапенко.
32' 0-15. Отлично сыграла Остапенко по высокому мячу.
Гейм
31' Остапенко Елена 4-4 Халеп Симона
Хорошая серия атак от Остапенко приносит ей успех: гейм остается за ней и подача переходит к Халеп.
30' А-40. Хорошо разбирается с румынкой Остапенко.
Сетка
29' 40-40. Сложнейший мяч вытягивает Симона, а Остапенко ошибается с форхенда и бьет в сетку. Ровно!
29' 40-30. На вылет пробивает Остапенко, но не точно: мяч в ауте.
28' 40-15. В коридор принимает подачу Симона.
Двойная ошибка
28' 30-15. Двойная ошибка от Елены.
27' 30-0. Еще одна хорошая подача.
27' 15-0. Хорошая подача и удар на вылет.
Гейм
27' Остапенко Елена 3-4 Халеп Симона
Первый гейм, в котором шла борьба: у Остапенко был шанс на брейк, но ошибки не позволили ей это сделать. Отдыхаем и ждем подачу Елены.
Сетка
25' А-40. В сетку бьет Елена с бэкхенда.
25' 40-40. Не справляется Симона с мощным ударом Елены.
24' А-40. Ошибка от Елены и уже больше у Симоны.
24' 40-40. В коридор опускается мяч после кросса Остапенко.
24' 40-А. Атака слева от латышки: брейк-поинт.
23' 40-40. По длине уходит мяч после удара Халеп: ровно!! Первый гейм, в котором завязывается борьба.
23' 40-30. Сделала паузу Остапенко и шикарно пробила с бэкхенда.
22' 40-15. Ошибка за ошибкой у Остапенко.
21' 30-15. Очередная ошибка слева у Остапенко.
21' 15-15. Не готова была к приему мяча Елена.
21' 0-15. Очко за латышкой: проблемы у Халеп на 2-й подаче.
Гейм
20' Остапенко Елена 3-3 Халеп Симона
Гейм под ноль берет Халеп, сравнивает счет в сете и будет подавать.
Двойная ошибка
19' 0-40. Двойная ошибка от Елены.
19' 0-30. Глубокий прием подачи: Остапенко снова ошибается слева.
19' 0-15. С бэкхенда ошибается Остапенко.
Гейм
18' Остапенко Елена 3-2 Халеп Симона
Qui pour décrocher le 1er titre du Grand Chelem de sa carrière ?
🇷🇴 @Simona_Halep ❓
🇱🇻 Jelena Ostapenko ❓#RG17 pic.twitter.com/dTOfi2z6sQ— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017
Пассивно сыграла Халеп в этом гейме: слабо подавала и ни одной атаки. Остапенко возвращает себе преимущество и будет подавать.
17' 15-40. Глубокий прием подачи от Елены и четкая игра у сетки.
16' 15-30. С бэкхенда отлично переводит мяч Остапенко.
16' 15-15. На вылет принимает 2-ю подачу румынки Остапенко.
15' 15-0. Не попадает в корт Остапенко: мяч опускается в коридор.
Гейм
15' Остапенко Елена 2-2 Халеп Симона
Грамотно и четко сыграла Остапенко этот гейм. Подача переходит к Халеп.
14' 40-15. Хорошая подача по центру корта и сильный завершающий удар.
14' 30-15. Шикарно пробивает с форхеда по линии Остапенко.
13' 15-15. Защищалась как могла Халеп, но очень сложно было перевести мяч точно в корт.
Двойная ошибка
13' 0-15. Двойная ошибка от Остапенко.
Гейм
12' Остапенко Елена 1-2 Халеп Симона
Гейм под ноль берет румынка и выходит вперед в этом матче. Легкий гейм получился для Симоны: Елена опустила несколько не вынужденных ошибок.
11' 40-0. Ошибка от Елены: мяч уходит в аут.
10' 30-0. Халеп гоняет по корту Елену Остапенко.
Гейм
10' Остапенко Елена 1-1 Халеп Симона
Ошибка с форхенда у Остапенко: не смогла Елена пробить по высокому мячу. Обратный брейк делает Халеп и будет подавать.
9' 30-40. Хорошая подача удается Елене: Халеп не справляется.
8' 15-40. Ошибается румынка с форхенда: мяч летит в аут.
Сетка
8' 0-40. В сетку пробивает Остапенко. Отвечает тремя брейк-поинтами Халеп.
7' 0-30. Ошибается Елена: мяч в коридоре после удара слева.
7' 0-15. Точно в угол играет Халеп.
Гейм
6' Остапенко Елена 1-0 Халеп Симона
Гейм под ноль берет Остапенко. Вот это начало от латышки. Посмотрим как она подает.
5' 0-40. Очень активно играет латышка: три брейк-поинта в 1-м же гейме.
4' 0-30. Прием на вылет от Елены.
4' 0-15. Симона не справляется с мощным ударом Остапенко.
Первый сет
Старт поединка!
1' Поединок начинается с подачи Халеп.
1' Девушки уже на корте и разминаются. Несколько минут до начала поединка.
L'asso nella manica: il dritto! 🇱🇻🔝 #Ostapenko #RG17pic.twitter.com/Qxri3kWLdm— We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) June 10, 2017
Ostapenko CRUSHING the ball. Breaks Halep to love. Targets the Forehand wing with backhands down the line. Smart strategy. #RG17 pic.twitter.com/R2xHRqk1CB— Craig O'Shannessy (@BrainGameTennis) June 10, 2017
Qui pour décrocher le 1er titre du Grand Chelem de sa carrière ?
🇷🇴 @Simona_Halep ❓
🇱🇻 Jelena Ostapenko ❓#RG17 pic.twitter.com/dTOfi2z6sQ— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017
16:09 Девушки уже на корте, идёт разминка.
Для Халеп этот финал будет вторым в карьере на турнирах серии «Большого шлема», а для Елены — первым. Ни одна из них ранее не выигрывала соревнования Grand Slam.
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