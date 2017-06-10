Это фантастика! Елена Остапенко выиграла в финале Roland-Garros

 

Фото: Reuters/ScanPix

 

Латвийская теннесистка Елена Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос»-2017, выиграв свой дебютный финал на турнирах «Большого шлема». В решающем матче Остапенко победила румынку Симону Халеп со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Классный матч подарили зрителям девушки. Халеп защищалась как могла: очень мощно атаковала Елена и, если в первом сете у нее было много ошибок, то затем она ошибалась все меньше и все чаще пробивала на вылет. Поздравляем Елену!!! Это первый выигранный турнир в ее карьере, и сразу Турнир Большого Шлема!!!! После этой победы Остапенко поднялась в ТОП-20. Великолепный результат для 20-летней девушки!

Встреча продолжалась 2 часа, за которые румынка не сделала ни одного эйса против 3 подач навылет у соперницы.

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На счету Остапенко 3 эйса, 5 двойных, 52 виннера и 53 невынужденных ошибки. Халеп не выполнила ни одного эйса и не сделала ни одной двойной.

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Елена Остапенко (Латвия) – Симона Халеп (Румыния, 3) – 4:6, 6:4, 6:3 Для 20-летней Остапенко эта победа стала первой в карьере в одиночных турнирах WTA.

Twitter

Елена Остапенко одержала фантастическую победу и потрясла теннисный мир!

Фото: Елена Остапенко одержала фантастическую победу и потрясла теннисный мир!0

Остапенко стала первой теннисисткой из Латвии, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она занимала перед стартом турнира 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). До матча с Халеп на «Ролан Гаррос» Остапенко последовательно обыграла американку Луизу Чирико, Монику Пюиг из Пуэрто-Рико, украинку Лесю Цуренко, австралийку Саманту Стосур, Каролину Возняцки из Дании, и швейцарку Тимю Бащински.

Халеп же в 2014 году уже играла в финале «Ролан Гаррос», но уступила тогда россиянке Марии Шараповой.

Победив в турнире, Остапенко получила 2000 пунктов рейтинга WTA и на следующей неделе поднимется в мировом рейтинге на 12-е место.

До этого турнира она занимала в рейтинге 47-ю позицию.

За свое достижение Остапенко заработала два миллиона евро.

Остапенко победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Фото: Остапенко победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»0

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