Это наша Елена! Первые лица государства поздравили Остапенко с исторической победой

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Высшие должностные лица государства поздравили латвийскую теннисистку Елену (Алену) Остапенко с исторической победой в финале «Ролан Гаррос»-2017.

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С великим достижением спортсменку поздравил президент Латвии Раймонд Вейонис. В своем твиттер-аккаунте он написал, что гордится успехами Елены и отметил, что ее победа - это уникальное достижение в латвийском спорте.

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Twitter

Он отметил также, что

«победа Елены - это кропотливый труд, характер и боевой дух. Это наша Елена Остапенко! Горжусь!».

Twitter

Не скрыла своей радости и председатель Сейма Инара Мурниеце, она написала: «Поздравляю Алену Остапенко с триумфальной победой на открытом чемпионате Франции! Большая радость и достижение для Латвии!».

Twitter

С победой поздравил спортсменку и премьер-министр Марис Кучинскис, отметив, что «Латвию теперь можно называть теннисной державой».

Twitter

Предшественница Кучинскиса, экс-премьер Латвии Лаймдота Страуюма, выразила гордость и радость за победу нашей теннисистки:

«Позравляем Елену Остапенко! Латвийская девушка удивила весь теннисный мир и не тоьлко! Гордимся!».

Twitter

Как уде сообщалось, Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла представительницу Румынии Симону Халеп в финальном матче «Ролан Гаррос»-2017.

Видео

20-летняя Остапенко стала первой латвийской победительницей «Ролан Гаррос». Спортсменка проводила дебютный финал на турнирах «Большого шлема» и с первой попытки завоевала титул.

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