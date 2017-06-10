Это наша Елена! Первые лица государства поздравили Остапенко с исторической победой

Высшие должностные лица государства поздравили латвийскую теннисистку Елену (Алену) Остапенко с исторической победой в финале «Ролан Гаррос»-2017.

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Aizvērt Елена Остапенко одержала фантастическую победу и потрясла теннисный мир! AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix







С великим достижением спортсменку поздравил президент Латвии Раймонд Вейонис. В своем твиттер-аккаунте он написал, что гордится успехами Елены и отметил, что ее победа - это уникальное достижение в латвийском спорте.

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Apsveicu Jeļenu Ostapenko - French Open čempioni! Unikāls sasniegums Latvijas sportā!— Valsts prezidents (@Rigas_pils) June 10, 2017

Он отметил также, что

«победа Елены - это кропотливый труд, характер и боевой дух. Это наша Елена Остапенко! Горжусь!».

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Neatlaidīgs darbs, raksturs un cīņas spars. Tā ir mūsu Jeļena Ostapenko! Lepojos!— Raimonds Vējonis (@Vejonis) June 10, 2017

Не скрыла своей радости и председатель Сейма Инара Мурниеце, она написала: «Поздравляю Алену Остапенко с триумфальной победой на открытом чемпионате Франции! Большая радость и достижение для Латвии!».

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Apsveicu Aļonu Ostapenko ar triumfālo uzvaru Francijas atklātajā čempionātā! Liels prieks un sasniegums Latvijai! #Ostapenko #FrenchOpen— Ināra Mūrniece (@IMurniece) June 10, 2017

С победой поздравил спортсменку и премьер-министр Марис Кучинскис, отметив, что «Латвию теперь можно называть теннисной державой».

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Latviju tagad var dēvēt arī par tenisa lielvalsti. No sirds apsveicu Jeļenu Ostapenko ar fantastisko uzvaru #FrenchOpen!— Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) June 10, 2017

Предшественница Кучинскиса, экс-премьер Латвии Лаймдота Страуюма, выразила гордость и радость за победу нашей теннисистки:

«Позравляем Елену Остапенко! Латвийская девушка удивила весь теннисный мир и не тоьлко! Гордимся!».

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Apsveicu Aļonu #Ostapenko! Latvijas meitene pārsteidza tenisa pasauli un ne tikai! Lepojamies!— Laimdota Straujuma (@Straujuma) June 10, 2017

Как уде сообщалось, Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла представительницу Румынии Симону Халеп в финальном матче «Ролан Гаррос»-2017.

Видео

C'est la 1ère fois que l'hymne letton retentit sur le court Philippe Chatrier #RG17 🎼 🇱🇻 pic.twitter.com/hCHY0FY5ig— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017

20-летняя Остапенко стала первой латвийской победительницей «Ролан Гаррос». Спортсменка проводила дебютный финал на турнирах «Большого шлема» и с первой попытки завоевала титул.

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