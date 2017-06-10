Известный российский футболист женился на учительнице из Эстонии

Супругой 48-летнего бывшего тренера «Спартака», а ныне спортивного журналиста Валерия Карпина стала 28-летняя учительница из Эстонии Дарья Гордеева.

О том, что Карпин намерен снова жениться, стало известно в октябре прошлого года, сообщает «Лайф».

Спустя более полугода торжественная церемония наконец состоялась, Валерий и Дарья поженились в Нарве.

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Этой радостной новостью в своем Instagram поделилась Тина Канделаки.

Для Карпина этот брак стал третьим. От первой жены Светланы у него есть две дочери — Мария и Валерия. Второй раз россиянин повел под венец испанскую актрису Альбу Фернандес, но и этот брак, увы, распался.