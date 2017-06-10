Эмоциональное видео: ликующая мама Алены Остапенко поет гимн Латвии

Организаторы теннисного турнира «Roland Garros» опубликовали в соцсетях эмоциональное видео: на фоне развевающегося флага Латвии наша победительница Елена Остапенко радуется своей победе, а ее мама на трибунах поет гимн Латвии.

На опубликованном видео мама победительницы Елена Яковлева поет гимн Латвии и ликует по поводу грандиозной победы своей дочери на этом престижнейшем теннисном турнире.

C'est la 1ère fois que l'hymne letton retentit sur le court Philippe Chatrier #RG17 🎼 🇱🇻 pic.twitter.com/hCHY0FY5ig— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017

Реклама

Как уже сообщалось, в субботу, 10 июня, 20-летняя Елена Остапенко переписала историю латаийского тенниса, победив в финале Открытого чемпионата Франции по теннису сильную румынскую теннисистку Симону Халеп: 4-6, 6-4, 6-3.

Победа Остапенко стала одной из ярчайших страниц в истории латвийского спорта.

Для 20-летней Остапенко эта победа стала первой в карьере в одиночных турнирах WTA.











































































Aizvērt Елена Остапенко одержала фантастическую победу и потрясла теннисный мир! AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix







Остапенко стала первой теннисисткой из Латвии, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она занимала перед стартом турнира 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). До матча с Халеп на «Ролан Гаррос» Остапенко последовательно обыграла американку Луизу Чирико, Монику Пюиг из Пуэрто-Рико, украинку Лесю Цуренко, австралийку Саманту Стосур, Каролину Возняцки из Дании, и швейцарку Тимю Бащински.

Халеп же в 2014 году уже играла в финале «Ролан Гаррос», но уступила тогда россиянке Марии Шараповой.

Победив в турнире, Остапенко получила 2000 пунктов рейтинга WTA и на следующей неделе поднимется в мировом рейтинге на 12-е место.

До этого турнира она занимала в рейтинге 47-ю позицию.

За свое достижение Остапенко заработала два миллиона евро.

Еще по этой теме