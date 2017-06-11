Надаль в десятый раз в карьере выиграл Roland Garros

Испанец Рафаэль Надаль одержал победу в финале Открытого чемпионата Франции по теннису над швейцарцем Станисласом Вавринкой. «Королю грунта» потребовалось 2 часа и 5 минут, чтобы сломить сопротивление соперника в трех сетах - 6:2, 6:3, 6:1.

Для Надаля титул чемпиона Roland Garros стал 10-м в карьере, что ранее не удавалось достичь ни одному теннисисту. Также этот рекорд распространяется на все турниры серии «Большого шлема». Мартина Навратилова имеет в своем активе 9 побед на Уимблдоне. Правда, Маргарет Курт 11 раз выигрывала Australian Open, но две победы были одержаны еще до «Открытой эры» в качестве любителя.

В женском парном разряде победительницами турнира стали американка Бетани Маттек-Сэндз и чешка Люси Шафаржова. В финале они обыграли Эшли Бэрти и Кейси Деллакуа из Австралии со счетом 6:2, 6:1.







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