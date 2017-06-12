«Питтсбург» второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли

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Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграли «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и в пятый раз в истории завоевали Кубок Стэнли.