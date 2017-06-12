«Питтсбург» второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграли «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и в пятый раз в истории завоевали Кубок Стэнли.
Решающую встречу в Нэшвилле «Питтсбург» выиграл со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Патрик Хернквист (59-я минута) и Карл Хагелин (60). Таким образом, счет в серии стал 4:2 в пользу «Питтсбурга».
«Питтсбург» защитил титул действующего чемпиона и стал пятикратным обладателем главного трофея НХЛ.
«Нэшвилл» – «Питтсбург» – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 58 Хернквист (Куниц, Шульц), 0:2 – 59 Хагелин (Думулин)
«Питтсбург» победил в серии 2:4.