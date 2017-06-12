«Питтсбург» второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграли «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и в пятый раз в истории завоевали Кубок Стэнли.

Решающую встречу в Нэшвилле «Питтсбург» выиграл со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Патрик Хернквист (59-я минута) и Карл Хагелин (60). Таким образом, счет в серии стал 4:2 в пользу «Питтсбурга».

«Питтсбург» защитил титул действующего чемпиона и стал пятикратным обладателем главного трофея НХЛ.

«Питтсбург» второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли

Фото: «Питтсбург» второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли0

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«Нэшвилл» – «Питтсбург» – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 58 Хернквист (Куниц, Шульц), 0:2 – 59 Хагелин (Думулин)

«Питтсбург» победил в серии 2:4.


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