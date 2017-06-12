Остапенко поднялась в рейтинге WTA на рекордное 12-е место

Чемпионка «Ролан Гарроса» Алена Остапенко из Латвии в новом рейтинге WTA поднялась на рекордное для себя 12 место, сообщает агентство ЛЕТА.

Еще две недели назад, когда начинался Открытый чемпионат Франции, Остапенко занимала в международном рейтинге 47 место, однако во втором в сезоне турнире серии «Большого шлема» она показала великолепный результат и одержала победу, в финале со счетом 4:6, 6:4, 6:3 обыграв румынку Симону Халеп.

Победа Остапенко на турнире стала одним из крупнейших достижений в истории латвийского спорта. Она стала первой несеянной теннисисткой с 1933 года, которая сумела победить во French Open.











































































Aizvērt Елена Остапенко одержала фантастическую победу и потрясла теннисный мир! AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix







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Благодаря 12 месту в мировом рейтинге, Остапенко установила рекорд Латвии среди женщин, так как Лариса Нейланде в своей карьере сумела подняться лишь до 13 позиции.

20-летняя уроженка Риги стала восьмой теннисисткой в Открытой эре, начиная с 1968 года, победившей в финале «Ролан Гаррос» после поражения в первой партии.































Aizvērt Остапенко в Париже празднует победу EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix







Сегодня, 12 июня, Елена с мамой возвращаются из Парижа в Ригу. Ожидаемое время прибытия в Рижском аэропорту в 22.15.