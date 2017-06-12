Малкин во второй раз стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ. В активе 30-летнего российского хоккеиста 28 очков (10 шайб + 18 передач) в 25 матчах, сообщает ТАСС.

В ночь на понедельник, 12 июня, «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у «Нэшвилла» со счетом 2:0 (счет в серии - 4-2). В решающем матче Малкин не отметился результативными действиями.

Малкин в 25 матчах плей-офф набрал 28 очков (10 шайб + 18 передач).

30-летний россиянин выиграл Кубок Стэнли вместе с «Питтсбургом» в третий раз (ранее в 2009-м и 2016 годах) в карьере.

Реклама

Вторым в споре бомбардиров Кубка Стэнли 2017 года стал одноклубник Малкина Сидни Кросби, на счету которого 27 очков (8 + 19) в 24 матчах. Третье место занял еще один форвард «Питтсбурга», Фил Кессел, набравший 23 очка (8 + 15).

Малкин - первый россиянин, дважды становившийся лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ. Впервые больше всех очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли Малкин набрал в 2009 году, в его активе было 36 очков (14 + 22).

Первым российским хоккеистом, ставшим лучшим бомбардиром в плеф-офф НХЛ, является Сергей Федоров, который в составе «Детройта» набрал 24 очка (7+17) в плей-офф сезона-1994/1995.

Еще по этой теме