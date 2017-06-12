Американского боксера ввели в кому после поражения жестоким нокаутом

Американский боксер полулегкого веса Даниэле Франко (16-2-3, 11 КО) борется за жизнь после жестокого нокаута от Хосе Аро (14-1-1, 8 КО) в бою за пояс USBA на шоу в Айове в субботу, 10 июня.

Франко в настоящее время находится в состоянии медикаментозной комы, в которую он был введен, чтобы удалить две гематомы, которые появились в его мозгу после поражения.

«На данный момент врачи говорят, что состояние Даниэле улучшается, но очень важными будут ближайшие два дня. Пожалуй, все боксерское сообщество сейчас молится за него», - прокомментировал ситуацию менеджер боксера.