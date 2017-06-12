Неймар – самый дорогой игрок мира, Роналду – вне десятки

Неймар
 

Неймар. Фото: Reuters/ScanPix

Футбольная обсерватория CIES провела исследование стоимости футболистов, в результате которого составила рейтинг из 110 игроков, представляющих топ-5 лиг.

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Рейтинг сформирован на основе ряда факторов, в числе которых личная игра футболиста как за клуб, так и за сборную, игра его команды, срок действующего контракта, возраст и позиция игрока на поле.

Самым дорогим назван нападающий Барселоны и сборной Бразилии Неймар, чья стоимость оценивается в 210,7 миллионов евро. На второй строчке расположился хавбек Тоттенхэма Деле Алли (155,1 млн), на третьей - его партнер по команде Харри Кейн (153,6 млн).

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: New exclusive CIES Football Observatory transfer value estimates

Топ-20 самых дорогих футболистов мира по версии CIES:

1. Неймар – 210,7 миллиона евро (25 лет, Барселона, контракт до 2021 года)
2. Деле Алли – 155,1 млн (22 года, Тоттенхэм, до 2022)
3. Харри Кейн – 153,6 млн (23 года, Тоттенхэм, до 2022)
4. Лионель Месси – 151,7 млн (29 лет, Барселона, до 2018)
5. Антуан Гризманн – 150,3 млн (25 лет, Атлетико, до 2021)
6. Луис Суарес – 140,8 млн (30 лет, Барселона, до 2021)
7. Поль Погба – 134,3 млн (24 года, Манчестер Юнайтед, до 2021)
8. Гонсало Игуаин – 120,2 млн (29 лет, Ювентус, до 2021)
9. Эден Азар – 117,2 млн (26 лет, Челси, до 2020)
10. Пауло Дибала – 115,3 млн (23 года, Ювентус, до 2022)
11. Криштиану Роналду – 112,4 млн (32 года, Реал, до 2021)
12. Кевин де Брюйне – 110,5 млн (25 лет, Манчестер Сити, до 2021)
13. Ромелу Лукаку – 105,4 млн (24 года, Эвертон, до 2019)
14. Роберт Левандовски – 100,6 млн (28 лет, Бавария, до 2021)
15. Рахим Стерлинг – 98,8 млн (22 года, Манчестер Сити, до 2020)
16. Янник Феррейра Карраско – 97,6 млн (23 года, Атлетико, до 2022)
17. Алексис Санчес – 95,9 млн (28 лет, Арсенал, до 2018)
18. Килиан Мбаппе – 92,6 млн (18 лет, Монако, до 2019)
19. Усман Дембеле – 87,1 млн (20 лет, Боруссия Дортмунд, до 2021)
20. Роберто Фирмино – 85,3 млн (25 лет, Ливерпуль, до 2020)

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