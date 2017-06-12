Елена Остапенко вернулась домой; в аэропорту ее встречали с цветами и овациями

Сегодня в 22:30 домой вернулась вспыхнувшая звезда латвийского тенниса Елена (Алена) Остапенко. В аэропорту, как и положено у спортсменов, ее поджидало торжественная встреча с поклонниками, журналистами и родными. По наблюдениям работников TVNET, в зале ожидания и на улице собралось не менее 200 человек, которые держали в руках флаги Латвии и белые розы.

Выйдя из самолета Алене вручили огромный букет роз. Далее победительница отправилась в здание аэропорта, где ее уже ждала толпа журналистов, музыка и красный ковер. Собравшимся пришлось немного подождать, пока юная теннисистка раздавала автографы.

Спустя 15 минут непрекращающихся оваций появился ведущий мероприятия - Арманд Симсон. Положив флаг Латвии на одно плечо, Алена вышла из здания аэропорта. В этот вечер звучали слова благодарности и матери спортсменки, которая является тренером по теннису.

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Как сообщалось ранее, Алена Остапенко в субботу выиграла финал одного из турниров «Grand Slam», обыграв в финале открытого чемпионата Франции румынку Симону Халеп. Это первая победа такого уровня в истории латвийского тенниса.











































































Aizvērt Елена Остапенко одержала фантастическую победу и потрясла теннисный мир! AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix







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