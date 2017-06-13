Прямой эфир: Гордость Латвии Елена Остапенко о своей победе

Сегодня в теннисном клубе ENRI проходит пресс-конференция, на которой вспыхнувшая звезда латвийского тенниса Елена (Алена) Остапенко, её мама Елена Яковлева и генеральный директор Латвийского теннисного союза Карлис Лейниекс делятся своими впечатлениями о прошедшем турнире, на котором молодая спортсменка выиграла свой дебютный финал «Большого шлема». Смотрите прямой эфир вместе с нами! Русский TVNET ведет онлайн и текстовую трансляцию.

Вначале концеренции Елена несколько раз посмотрела эпизод со своей победой. После чего журналисты начали задавать свои вопросы.

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И первый вопрос был о ее имени. Так как же правильно называть ее - Елена или Алена? «Я останусь Еленой, не хочу менять имя, Алена в жизни, называйте меня Алена», - пояснила теннисистка, отметив, что победа была лучшим подарком на ее день рождения. Устраивать вечеринку по этому поводу ей не хотелось. «Очень устала, хотела поехать домой отдохнуть».

Что было после финала? «Было много чего, интервью после матча, на следующий день фотосессии и снова интервью и т.д. Внимание приятно, но от него иногда устаешь, много времени требует подготовка».

Интересовал конечно и вопрос денег, сколько их останется у победительницы: «Я не считала, мне это не важно». Мама Алены пояснила, что «французы берут 15% в этом году, потом надо декларировать сумму и на следующий год будет иначе, возможно даже 43%, но точно я еще не знаю, нас это не интересовало».

- Готовишься к следующему турниру?

- Есть всего пару дней, в понедельник начинается турнир, нужно готовиться к зальному сезону.

- Тренер показывал тебе на висок и ты показывала. Что это означает?

- Это означает, что надо думать когда играю, играть с головой, я понимала ее жест.

- У тебя было нервное потрясение, но сейчас такого не было, не бросала ракетки. Стала увереннее держать себя на корте и меньше нервеничать.

- Психологи со мной не работали, была уверена в себе и хорошо играла, особо не нервничала.

Девушка сейчас готовится к турниру в Бирмингеме, а затем начнется подготовка к Уимблдону.

Ее кумир - Серена Уильямс: «Она всегда была моим кумиром, нравилась как играет, у меня есть возможность играть в такой агрессивный теннис и мне понравилось». Алена мечтает с ней сыграть.

В Риге Остапенко бывает редко, но когда приезжает, ей тут очень нравится: «Я стараюсь оставаться как можно дольше. Мне здесь нравится, переезжать не думаю.

Я тут выросла, тут моя родина, не думаю переезжать».

Девушка не раскрыла секрет, что за песню она слушала перед выступлением.

На вопрос, не получила ли теннисистка большую подержку от государства после своей победы, мама девушки ответила:

«От маленькой страны мы не можем ждать большой поддержки, теннис - дорогой вид спорта».

Она поблагодарила теннисную федерацию, и государство, которое помогает по мере возможности.

Мама Алены также уточнила, что, чтобы ввести ее в ТОП-100, было потрачено около полумиллиона евро. Важную роль здесь играет тренер. «Были хорошие сезоны до «Ролан Гарроса», но не хватало концентрации, мы сменили тренера, это помогло».

Победе помогло и то, что Алене в этот раз было очень комфортно работать: «Весь стадион болел за меня, я чувствовала себя не то что дома, но очень комфортно. Все матчи было комфортно». Было достаточно и латвийских болельщиков.

Завоевав титул, получив такой приз, не пора ли подумать о создании теннисной академии? «Пока не думала, но в будущем все возможно», - ответила теннисистка.

Каким хобби увлекается Алена? «Занималась бальными танцами, сейчас занимаюсь для себя в Риге. Учу разные языки, провожу время с семьей, с друзьями. Предпочитаю правильно питаться. Испанский, французский в школе учила».

У девушки уже есть предложения от спонсоров: «Агент говорил со многими, скоро появятся предложения».

Латвийских журналистов интересовал вопрос, действительно ли жизнь сильно меняется после такой победы? «Куда больше внимания, это приятно, я даже устала, ведь нужно еще и тренироваться и готовиться к другим турнирам». Кстати, она уже в 12 лет поняла, что хочет заниматься теннисом профессионально.

Напомним, Елена (Алена) Остапенко одержала победу, обыграв в финале Открытого чемпионата Франции румынку Симону Халеп. Это первая победа такого уровня в истории латвийского тенниса.

That moment when you realized that you won Roland Garros 2017 ❤️🎾🇫🇷 @adidastennis @wilsontennis @rolandgarros @wta #so#happy#emotions#rolandgarros2017#winner#latviangirl#teamadidas#teamwilson#wta#dreamcametrue#lovethisplace#amazingcrowd#tennis#paris#france#2017 A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Jun 12, 2017 at 6:40am PDT













































































Aizvērt Елена Остапенко вернулась домой; в аэропорту ее встречали с цветами и овациями LETA Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







После победы в «Ролан Гаррос» латвийская спортсменка поднялась с 47-го на 12-е место в рейтинге WTA. Генеральный директор Латвийского теннисного союза Карлис Лейниекс прокомментировал успех Алены:

"Это фантастическая победа, которая взбудоражила весь мир тенниса! Мы очень гордимся победой Алены, ее настойчивостью и характером, в субботу она добилась невероятного достижения и доказала: неважно, кто твой соперник, главное - играть свою игру.

Для своего возраста Алена удивительно держалась на протяжении всей игры - как психологически, так физически и эмоционально.

Она не сдалась, а была целеустремленной, даже агрессивной, когда этого требовала ситуация. Она потрясла соперницу своим характером.

От лица всего Латвийского теннисного союза поздравляю Алену и ее маму, которая переживала на трибунах до последней секунды игры, а потом с волнением и гордостью пела гимн Латвии. Также следует поблагодарить тренера Анабель Медина-Гарригес, которая много сделала для того, чтобы наша спортсменка завоевала этот титул"!

Вспыхнувшая звезда латвийского тенниса Елена (Алена) Остапенко вернулась в Ригу вчера в 22:30. В аэропорту спортсменку торжественно встречали поклонники. В зале ожидания и на улице собралось не менее 200 человек, которые держали в руках флаги Латвии и белые розы.

Как сообщалось ранее, первые лица и политики Латвии уже успели поздравить теннисистку.

Neatlaidīgs darbs, raksturs un cīņas spars. Tā ir mūsu Jeļena Ostapenko! Lepojos!— Raimonds Vējonis (@Vejonis) 10 июня 2017 г.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис и вовсе заявил, что Остапенко заслуживает ордена Трех звезд.

«Вы увидите, как расцветет в дальнейшем теннис. Это особый успех и достижение. Возможно, денежный приз будет символичным и небольшим, но государство тем не менее должно отблагодарить спортсменку за самоотверженный труд», - сказал Шадурскис.

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