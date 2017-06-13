Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА

Кевин Дюрант
 

Кевин Дюрант. Фото: AP/ScanPix

Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» во второй раз за три года и в четвертый раз в истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), одолев на своем паркете в пятом матче финальной серии плей-офф соперников из «Кливленд Кавальерс» со счетом 129:120 (33:37, 38:23, 27:33, 31:27).

Счет в противостоянии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Воинов».

В составе победителей выделялись Кевин Дюрант (39 очков) и Стефен Карри (34). У «Кливленда» по традиции самыми результативными стал Леброн Джеймс (41).

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Самым ценным игроком финала НБА был признан Дюрант, который в среднем за игру набирал 35,2 очка и делал 8,4 подбора и 5,4 передачи.

Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА

Фото: Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА0

Напомним, что впервые в истории НБА три года подряд в финале играли одни и те же команды. В сезоне-2014/15 победу праздновали «Уорриорз», в сезоне-2015/16 - «Кавальерс».

В нынешнем плей-офф «Голден Стэйт» одержал 15 побед подряд и установил рекорд крупнейших спортивных лиг Северной Америки. Ранее он принадлежал хоккейному клубу «Питтсбург Пингвинз», который в плей-офф 1993 года выиграл 14 встреч подряд.



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