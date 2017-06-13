Остапенко: Будет очень-очень приятно, если получу поддержку от государства

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Виктория Пушкеле


Молодая спортсменка Елена Остапенко, которая в минувшую субботу одержала невероятную победу на Открытом чемпионате Франции и заставила говорить о себе весь мир, сегодня рассказала о том, каких усилий стоило ей завоевание кубка, о своих эмоциях и дальнейших планах.

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Елена, которая призналась, что привыкла и любит то, что в Латвии её называют Алёной, - скромная, спокойная девушка. Прежде чем ответить на вопросы журналистов, она периодически совещалась со своей мамой Еленой Яковлевой.

«Я не считала, я не знаю, меня, если честно, это не очень интересует», - ответила теннисистка, прославившая Латвию на весь мир,

на вопрос о том, какая часть призовой суммы (а это 2 млн евро!) уйдет на оплату налогов.

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Елена Остапенко одержала фантастическую победу и потрясла теннисный мир!

Фото: Елена Остапенко одержала фантастическую победу и потрясла теннисный мир!0

Многие отметили, что, по сравнению с предыдущими играми, Елена стала более собранной и спокойной - раньше она в порыве эмоций могла бросить ракетку, а сейчас старается держать себя в руках, меньше нервничает.

Сама теннисистка объясняет: «Со мной не работали психологи, я сама себя настраивала. В ту неделю я очень хорошо играла и была уверена в себе».

Несмотря на профессиональную игру, которую спортивные эксперты называют агрессивной, Елена остается хрупкой девочкой - в те нечастые моменты, когда она находится в Латвии, теннисистка занимается танцами, проводит время в друзьями и семьей, учит иностранные языки.

Фото: Русский TVNET

Есть у неё и счастливый амулет, который придает спортсменке уверенности в себе, и поэтому она всегда берет его с собой. «Есть у меня одна штучка. Помню, когда мне было 10 лет, я её забыла, а девочка, которая взяла ее вместо меня, начала выигрывать. С тех пор я с этой вещичкой не расстаюсь», - рассказала Елена.

Даже после такой победы латвийская теннисистка остаётся скромной и не страдает звездной болезнью. «Группа поддержки- это приятно, но большинство турниров проходит очень далеко, и я не думаю, что они стали бы ездить вместе со мной»,

- ответила она на вопрос «Не пора ли создавать свой Фан-клуб?». Об открытии собственной академии молодая теннисистка пока также не задумывалась.

Елена Остапенко вернулась домой; в аэропорту ее встречали с цветами и овациями

Фото: Елена Остапенко вернулась домой; в аэропорту ее встречали с цветами и овациями0

Елена Остапенко дала небольшое интервью TVNET.

- Какой момент был самым тяжелым на протяжении всего турнира?

- Наверное, это было время перед самым первым матчем - я очень нервничала. Но в целом все матчи были достаточно тяжелые, ведь у меня были серьезные противники.

- Как тебе помогла твой испанский тренер Анабель Медина-Гарригес?

- Она поделилась со мной своим опытом, и это принесло хорошие результаты. Мы продолжим сотрудничество.

- Многие спортсмены, например, Порзингис, часто говорят: «Я не могу быть хорош во всем, мне нужно постоянно развиваться». Ты тоже так считаешь?

- Действительно, есть направления, в которых мне надо работать. Это хорошо, ведь если я уже одержала победу на Открытом чемпионате Франции, приложив дополнительные усилия, смогу добиться еще больших высот.

- Скорее всего государство сделает тебе финансовый подарок. Конечно, это не будет 2 миллиона, но, может быть, сумма составит несколько сотен тысяч евро. Ты не думала над идеей потратить эти деньги на поддержку латвийских теннисистов?

- Посмотрим. Будет очень-очень приятно, если я получу какую-либо поддержку от государства.

Остапенко в Париже празднует победу

Фото: Остапенко в Париже празднует победу0

На вопросы TVNET ответила и мама спортсменки, одержавшей невероятную победу на Открытом чемпионате Франции, Елена Яковлева.

- Как Вы оцениваете сотрудничество Алёны с испанским тренером?

- У нас было отличное сотрудничество, поэтому пока мы не хотим ничего менять и продолжим работать.

- Чему научилась Алёна за время, которое ее тренером являлась Анабель Медина-Гарригес?

- Главное качество - концентрация. Нам надо было добиться того, чтобы она не спешила, не допускала ошибки. Этого нам удалось.

- А Вы волновались?

- Конечно! Первые три игры я была в Риге, смотрела турниры по телевизору. Но мне всё-таки легче наблюдать за игрой воочию. Позже я прилетела в Париж.

- Легко ли вам быть мамой и тренером одновременно?

- Очень сложно.

- Как вы думаете, что теперь изменится в Вашей жизни?

- Посмотрим, Алёна в пятницу уезжает на следующий турнир, я завтра иду на свою работу. Даже не знаю, что может измениться, пока всё по-старому.

- Где будет храниться кубок? Вы уже выделили для него специальную полку?

- Я думаю, что кубок будет храниться в спортивном клубе.

- Как вы оцениваете, условия и возможности для молодых теннисистов в Латвии улучшились с тех пор, как Алёна начала свою карьеру?

- Мне кажется, что в Латвии сейчас хорошие условия - у нас достаточно много клубов и тренеров. Большая проблема в то, что родители многих перспективных теннисистов не верят в то, что в Латвии можно добиться успеха - они уезжают куда-то, ищут возможности там.

В завершении разговора Елена Яковлева дала совет всем родителям молодых спортсменов:

«Верьте, верьте в то, что ваш ребенок, воспитанник способен стать победителем. Вселите в него эту уверенность, и тогда все получится».

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