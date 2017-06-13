Легкоатлетов РФ уже в июне могут допустить до международных соревнований

 

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) может допустить российских легкоатлетов до участия в международных турнирах в середине июня. Об этом заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

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Во вторник состоялась очередная встреча рабочей группы IAAF с представителями ВФЛА, мероприятие прошло в Москве.

«На сегодняшней встрече с рабочей группой IAAF вопрос о допуске до участия в международных стартах оставшихся российских легкоатлетов не обсуждался, - цитирует Шляхтина ТАСС. - Мы думаем, что это может произойти в середине июня. Время пока не подошло, мы находимся в режиме ожидания».

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По словам главы ВФЛА, очередная встреча с рабочей группой прошла конструктивно и оставила позитивные впечатления. Тем не менее IAAF все еще имеет ряд вопросов, касающихся критериев восстановления.

«Проблемных моментов еще достаточно много, - пояснил Шляхтин. - Речь идет о возврате премиальных дисквалифицированными спортсменами, осложненным доступом в закрытые города, также обсуждали список тренеров, которые из-за причастности к допинговым нарушениям были уволены в последнее время. Кроме того касались темы урегулирования правовых вопросов и возможности административного воздействия на тренеров, которые временно отстранены. Все эти вопросы, по мнению IAAF, очень актуальны, и их надо безотлагательно решить».

С ноября 2015 года членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено на основании итогов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. На данный момент к участию в международных турнирах допущены 14 российских легкоатлетов, среди которых лидеры сборной Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Кучина и Анжелика Сидорова.

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