Бразильские футболисты разгромили австралийцев в товарищеском матче

Сборная Бразилии по футболу одержала уверенную победу со счетом 4:0 над национальной командой Австралии в товарищеском матче, который состоялся во вторник в Мельбурне.

Счет был открыт уже на 11-й секунде матча, когда полузащитник петербургского «Зенита» Жулиано вышел один на один с вратарем хозяев Диего Соузу.

Свой второй гол полузащитник забил на третьей добавленной к основному времени матча минуте, оформив дубль. В разгроме австралийцев также поучаствовали Тиаго Силва (62') и Тайсон (75').

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Австралийцы провели последний матч перед Кубком конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе они сыграют со сборными Чили, Камеруна и Германии.

Что касается сборной Бразилии, то она ранее стала первой командой, квалифицировавшейся на чемпионат мира 2018 года в России.