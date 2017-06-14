МИД: Благодаря Остапенко имя Латвии звучит во всем мире

 

Фото: AFP/Scanpix

Министерство иностранных дел в сотрудничестве с посольствами Латвии в мире и Латвийским Институтом обобщило информацию о сенсационном триумфе латвийской теннисистки Алёны Остапенко на открытом чемпионате Франции по теннису Ролан Гаррос, который привлек внимание как местных, так и зарубежных СМИ. Победа А. Остапенко способствовала повышению узнаваемости Латвии в мире – США, Канаде, Японии, Корее, Китае, Украине, России, Египте, Объединенных Арабских Эмиратам, Соединенном Королевстве, Испании, Португалии, Греции, Италии, Франции, во всех странах Скандинавии, Германии, Австрии, Чехии, Польше и многих других европейских странах, а также Индии, Австралии и Новой Зеландии.

О сенсационной победе А. Остапенко, также и Латвии, делают сюжеты, статьи, репортажи и записи в социальных сетях почти все мировые СМИ. Например, после победы на турнире об успехах А. Остапенко сообщили все ведущие немецкие СМИ. Сюжет об удивительной победе также был показан в вечернем выпуске спортивных новостей Первого канала немецкого телевидения, куда редко удается попасть спортсменам, которые не из Германии и не футболисты.

Почти все ведущие СМИ США – телевидение, радио и пресса, к примеру, CNN, The New York Times , Wall Street Journal , The Washington Post, USA Today , FOX Sports, ABC, NBC New York, NPR Radio, The Boston Globe, Chicago Tribune, LA Times, Detroit News, NY Daily News, MSN.com, ESPN, рассказали о триумфе А. Остапенко на открытом чемпионате Франции по теннису.

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Все основные бельгийские СМИ также рассказали об этом событии. Все они сообщили, что А. Остапенко - двадцатилетняя латвийская спортсменка, чья победа стала сюрпризом для мира тенниса. В польских СМИ победа теннисистки на турнире French Open отображается очень широко.

В ведущей польской газете Rzeczpospolita 12 июня опубликована большая статья с заголовком «Пришелица из иного мира».

Победа А. Остапенко на открытом чемпионате Франции по теннису была широко отражена в индийских СМИ, в том числе в крупнейших газетах и интернет-порталах – Times of India, The Indian Express, The Hindu, Sunday Times of India, The Hindustan Times , India Today, portālā India.com, The New Indian Express.

Новость о победе теннисистки на French Open была опубликована в 10 крупнейших японских СМИ, а также на домашней странице Национального телевидения NHK, которое является важнейшим источником новостей в Японии, а также на домашних страницах крупнейших в Японии новостных агентств Kyodo News и Jiji Press, откуда её дальше опубликовали все ведущие японские средства массовой информации: Japan Times, Nikkei Shinbun, Ashi Shinbun, Mainichi Shinbun un Sankei News.

В последние дни официальном на сайте YouTube Ролан Гаррос видео с A. Остапенко попало в раздел самых популярных, набрав 380 896 просмотров. Другие размещенные на этом сайте видео Ролан Гаррос, не считая вышеуказанного, вместе набрали 479 276 просмотров. В свою очередь, последние размещенные на официальном сайте YouTube WTAtennis видео о А. Остапенко набрали около 27 156 просмотров.

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