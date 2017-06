Тереза Мэй попыталась сделать «волну» на футбольном матче и стала мемом

12 июня прошел футбольный матч между сборными Франции и Англии, который посетили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Как и приянто, во время игры болельщики делали «волну». Мэй пропустила начало «волны» и неуклюже поднялась уже после того, как Макрон и другие болельщики сели на свои места - сообщает портал meduza.io. Конечно, этот забавный момент не мог обойти стороной интернет-пользователей, утверждающих, что это самая неловкая «волна», которую они видели.

This picture of Theresa May doing a sad, solo Mexican wave whilst Europeans laughs behind her is not a metaphor for Brexit pic.twitter.com/A2UWGVQ5Vf— James Felton (@JimMFelton) June 13, 2017

This is fun. Random dude watches aghast as #TheresaMay joins in the Mexican wave during #FrancevEngland. Oh boy. pic.twitter.com/aYE8KVps1z— Cormac (@BostonIrishBlog) June 14, 2017

