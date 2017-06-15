Алена Остапенко побывала в гостях у президента

Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня принимал в Рижском замке лучшую латвийскую теннисистку Алену Остапенко и ее маму.

Президент поздравил девушку с небывалым для Латвии достижением - победой на French Open 2017.

«Мы можем добиться многого, если выдвинем амбициозные цели и, не опустив рук, будем работать, чтобы их достигнуть. Конечно, очень важна поддержка наших родных и близких. Спасибо родителям спортсменки за поддержку Елены Остапенко! Эти заслуги позволяют нам всем гордиться своей страной и нашими людьми», - написал Вейонис в сети Facebook.

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Фото: facebook.com/RaimondsVejonis

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