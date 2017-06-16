Чемпиона мира по боксу арестовали за марихуану

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер 14 июня был арестован за хранение марихуаны, сообщает boxing-mma.

Когда Деонтей Уайлдер был остановлен дорожной полицией, то инспектор почуял запах «травки» из автомобиля боксера. Тогда полицейские приняли решение обыскать авто и нашли марихуану.

Уайлдер был обвинен в незаконном хранении наркотических средств второй степени.

После составления протокола в полицейском участке, Деонтея отпустили из полиции под залог в одну тысячу долларов.

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Адвокаты Деонтея Уайлдера уже выступили с заявление, что марихуана не принадлежит боксеру. Мол, Уайлдер давал пользоваться машиной своему другу. И, видимо, наркотики забыл в авто его товарищ.