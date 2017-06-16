Посмотри: Как первоклассник Микелис Вингрис выиграл бронзу на ЧМ по шахматам

 

Фото: скриншот видео

В начале июня в Минске на чемпионате мира по быстрой игре в шахматы в группе U8 первоклассник из Риги Микелис Вингрис выиграл бронзовую медаль. В девяти играх, каждая из которых длилась 10 мину + 5 секунд, Микелис победил в восьми, а в одной проиграл. В конкуренции среди 170 человек он занял третье место, уступив игрокам из Вьетнама и России, сообщает Apollo.

Микелис Вингрис научился играть в шахматы в четыре года, с пяти лет он стал обучаться в Рижской школе шахмат. Его первым тренером была Вия Рожлапа, теперь он тренируется у Айвара Сташанса.

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