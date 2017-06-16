СМИ узнали о желании Роналду покинуть Испанию из-за налогового скандала

Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду не намерен продолжать карьеру в чемпионате Испании из-за налогового скандала, утверждает издание A Bola.

По данным источника, португальский форвард намерен покинуть Примеру уже в июле, после Кубка конфедераций - 2017 в России, о чем он сообщил президенту «сливочных» Флорентино Пересу.

Несмотря на глубокую симпатию к «королевскому клубу», португалец собрался покинуть стан мадридцев из-за разочарования скандалом, раздутым налоговыми органами страны.

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Напомним, что прокуратура Испании возбудила дело против Криштиану Роналду на основании данных местных налоговиков.

Они утверждают, что с 2011-го по 2014 год португалец уклонялся от уплаты пошлин в государственную казну в размере 14,7 миллионов евро.

Футболисту грозит штраф на сумму в 28 миллионов евро и семь лет тюрьмы.

Ранее также сообщалось, что Криштиану вывел в офшоры при помощи фиктивных фирм не менее 150 миллионов евро, заработанных на коммерческом использовании своего образа.

Представители Роналду опровергли все обвинения, а «Реал» выразил уверенность в его полной невиновности.

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