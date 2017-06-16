Легендарная швейцарская теннисистка Хингис: От Остапенко ожидаю успешной карьеры

Знаменитая швейцарская теннисистка Мартина Хингис ожидает от латвийской теннисистки Остапенко успешной карьеры.

На прошлой неделе Елена Остапенко сенсационно стала победительницей Открытого Чемпионата Франции. В свои всего 20 лет она стала самой молодой спортсменкой сумевшей победить на этих соревнованиях, после 1997 года. В тот раз 19-летняя Майоли в финале «Fernch Open» обыграла Хингис, которая победила в трех турнирах «Grand Slam».

«Согласна с тем, что сейчас любая теннисистка из первой двадцатки мирового ранга, может стать чемпионкой «Grand Slam»,» цитирует портал «Tennis World USA» Мартину Хингис. «Мы видели победу Остапенко на открытом Чемпионате Франции. Ожидаю от ее способностей богатую карьеру, так как еще в возрасте юниоров, она была выдающейся теннисисткой».

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На данный момент 36-летняя Хингис, которая за последние годы удачно играет в парном разряде уверена, что 19-летняя хорватская теннисистка Ана Коньюха будет следующей вспыхнувшей звездой.











































































Aizvērt Елена Остапенко одержала фантастическую победу и потрясла теннисный мир! AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix



















































































Aizvērt Елена Остапенко вернулась домой; в аэропорту ее встречали с цветами и овациями LETA Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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