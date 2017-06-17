Сборная Латвии по баскетболу уверенно обыграла Черногорию

 

Фото: EPA/Scanpix

Латвийская женская сборная по баскетболу в субботу в столице Чехии Праге во второй игре финального турнира чемпионата Европы смогла отыграть 15 недостающих очков и уверенно, с результатом 76:55 (15:23, 23:14, 14:12, 24:6), обыграла команду Черногории.

Отличную игру латвийской сборной обеспечила Элина Бабкина, которая уже в первом тайме завоевала 20 очков, а также Кития Лакса, забросившая 5 из 7 мячей с дальнего расстояния.

В свою очередь Анете Штейнберга отличилась вторым «double-double» на турнире. На счету баскетболистки 16 набранных очков и 10 подборов.

Латвийские баскетболистки обыграли сборную Черногории

Фото: Латвийские баскетболистки обыграли сборную Черногории0

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Напомним, в пятницу сборная Латвии начала турнир с поражения от сборной России со счетом 59:71, в свою очередь Черногория 64:66 уступила Бельгии.

Следущий матч сборная Латвии проведет против команды Бельгии. Игра состоится в понедельник, начало - в 13:30.

Победитель группы выйдет в четвертьфинал, а команды, занявшие 2 и 3 место, будут бороться в 1/8 финала.

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