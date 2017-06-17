Фелпс будет плыть наперегонки с белой акулой

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Многократный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс проведет заплыв наперегонки с большой белой акулой. Организатором необычного соревнования выступает канал Discovery, который планирует приурочить заплыв к своему проекту «Неделя акул», который пройдет 23 июля. Как сообщает портал ТАСС, пока неизвестно, в каком формате будет проходить заплыв, а также где он пройдет.

Отмечается, что скорость Фелпса в воде составляет 6 миль в час (примерно 9,7 км/ч), в то время как скорость белой акулы может достигать 25 миль в час (более 40 км/ч). Несколько дней назад Фелпс разместил на своей странице в Instagram фотографию большой белой акулы и оставил подпись: «Я получил возможность сделать то, что всегда хотел сделать. Погрузиться в клетке в воду и поплавать с большой белой акулой».

I was able to do something that I had always wanted to do. Be in a cage and dive with great White sharks 🦈!! #bucketlist

Публикация от Michael Phelps (@m_phelps00)

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Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Американский пловец принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые). Фелпс является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.

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