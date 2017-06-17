12-летний латвиец стал чемпионом Европы по Муай Тай

 

Фото: Пресс-фото

В минувшую субботу 17 июня в Париже прошел юношеский чемпионат Европы по Муай-Тай «WBC MUAY THAI». На событие съехались лучшие молодые спортсмены из Италии, Бельгии, Франции и Испании, сообщил портал balticevents.info.

На турнире участвовал и латвийский 12-летний спортсмен Никита Брицис из рижской команды Olympic Boxing Team. На ринге ему пришлось сразиться с итальянским кикбоксёром, с которым он достойно справился. В финале Никита вышел против представителя Франции и уверенно одержал победу, тем самым став чемпионом Европы.

Как отметил главный тренер Руслан Поенышев, совсем недавно в конце мая Никита Брицис стал также чемпионом Каталонии по Muay-thay в Испании среди кадетов и продолжает оставаться в хорошей спортивной форме.

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