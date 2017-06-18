IFAB предлагает сократить время игры в футболе до 60 минут

 

Фото: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал несколько новаторских изменений в правилах футбольных матчей. В рамках стратегии Play Fair! («Играй честно!») предлагается сократить время игры с 90 минут «грязного» времени до 60 минут «чистого» - с остановками секундомера во время пауз, как это происходит в хоккее и баскетболе. Эта мера направлена на повышение зрелищности игр.

Кроме того, IFAB предлагает назначать пенальти вместо свободного удара в случаях, когда вратарь берет мяч в руки в штрафной площади после паса ногой от своего игрока, сообщает Sports.ru.

Еще одна из идей - удалять футболиста, который умышленно забивает гол рукой или отбивает мяч на линии ворот. Если игрок выбивает мяч рукой из пустых ворот, то предлагается засчитывать гол.

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IFAB - международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. После разработки в IFAB изменения должны получить одобрение со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), а также футбольных федераций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.


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