Мутко предложил «завезти марихуанки» в случае приезда голландцев на ЧМ-2018

Вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко выступил с необычным предложением на внеочередной конференции Российского футбольного союза в Санкт-Петербурге. Чиновник в шутку посоветовал «завезти марихуанки» для представителей сборной Нидерландов при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России.

«Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других, - ответил на вопрос о местах для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018 Мутко, которого цитирует «Интерфакс«. - Ну, а вы начинайте (подготовку). Если голландцы будут, марихуанки там завезите, ещё что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете - команды сами ориентируются».

Напомним, в Нидерландах действует политика терпимости к употреблению легких наркотиков, производных от конопли (марихуана, гашиш), употребление наркотиков относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением.

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Первый в истории чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. На территории России будет размещено 64 тренировочные базы, в том числе, в Ульяновской области.