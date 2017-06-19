Бразильцы Халк и Оскар подрались в чемпионате Китая

Бывший футболист петербургского «Зенита» Халк
 

Бывший футболист петербургского «Зенита» Халк. Фото: AP/ScanPix

Бывший футболист петербургского «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», стал участником драки в матче чемпионата Китая с клубом «Гуанчжоу Фули». Об этом сообщает «Советский спорт». Видео было опубликовано на странице журналиста издания Руслана Абушкина в Twitter.

Еще по этой теме

Спровоцировал потасовку одноклубник Халка, бывший игрок «Челси» Оскар, дважды нарочно попавший мячом по соперникам. Халк сначала стоял в стороне, а затем стал разнимать игроков и общаться с арбитром.

Встреча прошла в Гуанчжоу в воскресенье и завершилась со счетом 1:1.

Реклама

Еще по этой теме
Китайские болельщики встретили Халка песнями в аэропорту Шанхая

Китайские болельщики встретили Халка песнями в аэропорту Шанхая

Чистая прибыль «Зенита» от продажи Халка составила 45 миллионов евро

Чистая прибыль «Зенита» от продажи Халка составила 45 миллионов евро

Бывшего форварда «Зенита» Халка заподозрили в презрении к китайскому народу

Бывшего форварда «Зенита» Халка заподозрили в презрении к китайскому народу


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые выяснили, когда солнце уничтожит человечество Hi-Tech

Ученые выяснили, когда солнце уничтожит человечество

WikiLeaks обнародовал документы ЦРУ о взломе роутеров Hi-Tech

WikiLeaks обнародовал документы ЦРУ о взломе роутеров

У Юпитера нашли еще две луны Hi-Tech

У Юпитера нашли еще две луны

ФОТО: Бусулис на презентации альбома решился на смелый шаг Showbiz

ФОТО: Бусулис на презентации альбома решился на смелый шаг

СМИ: Личный водитель Волочковой регулярно обкрадывал балерину Showbiz

СМИ: Личный водитель Волочковой регулярно обкрадывал балерину

Футбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
ENGINEER
ENGINEER
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 