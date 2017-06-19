Латвийская женская сборная по баскетболу уступила Бельгии

 

Фото: EPA/LETA

В заключительном матче своей подгруппы на чемпионата Европы латвийская женская сборная по баскетболу проиграла сборной Бельгии с результатом (10:16, 23:19, 18:9, 7:18).

Таким образом, сборная Латвии одержала за три матча всего одну победу и во вторник сыграет в одной восьмой финала. После матча между Россией и Черногорией станет известно, завершит ли Латвия матчи подгруппы на второй или третьей позиции.

Сборная Бельгии выиграла все три матча подгруппы D, у Латвии и России - по одной победе, у Черногории - ни одной. Латвия и Бельгия уже гарантировали себе участие в плей-офф.

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Команда-обладательница первого места сразу пройдет в четвертьфинал, а обладатели второго и третьего места сразятся в одной восьмой финала с командами подгруппы С.

Латвийская женская сборная по баскетболу уступила Бельгии

Фото: Латвийская женская сборная по баскетболу уступила Бельгии0

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