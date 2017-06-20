Недавно прокуратура Испании обвинила форварда Реала Криштиану Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро. Сам игрок категорически отрицает свою вину и даже грозиться уйти из клуба, поскольку не ощущает должной поддержки со стороны мадридцев.
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Как информирует AS, португалец извещен о дате слушания и утром 31 июля должен прибыть в суд Мадрида, чтобы дать показания.
Ранее Роналду заявил, что в Испании с ним обращаются как с преступником.