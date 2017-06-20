Криштиану Роналду. Фото: AP/Scanpix

Недавно прокуратура Испании обвинила форварда Реала Криштиану Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро. Сам игрок категорически отрицает свою вину и даже грозиться уйти из клуба, поскольку не ощущает должной поддержки со стороны мадридцев.