Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: AP/Scanpix

Недавно прокуратура Испании обвинила форварда Реала Криштиану Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро. Сам игрок категорически отрицает свою вину и даже грозиться уйти из клуба, поскольку не ощущает должной поддержки со стороны мадридцев.

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Как информирует AS, португалец извещен о дате слушания и утром 31 июля должен прибыть в суд Мадрида, чтобы дать показания.

Ранее Роналду заявил, что в Испании с ним обращаются как с преступником.

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