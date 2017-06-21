Экс-первая ракетка мира Беккер признан банкротом

Борис Беккер
 

Борис Беккер. Фото: AP/Scanpix

Британский суд признал шестикратного победителя турниров Большого шлема Бориса Беккера банкротом. Немец, который до недавнего времени был тренером Новака Джоковича, не сумел рассчитаться с одним из частных банков, следствием чего стал иск в его адрес.

Адвокаты Беккера просили отложить слушание по делу о банкротстве Беккера, чтобы он успел продать недвижимость в Испании и выплатить долги.

Однако представители фирмы «Эрбатнот Лэтэм», подавшие заявление о банкротстве, заявили, что дело уже откладывалось после первого слушания 28 апреля, а «убедительных доказательств», что он сможет выручить 6 миллионов за недвижимость, нет, сообщает sport-express.ru.

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Общая сумма долгов не оглашается, отмечается лишь, что задолженность висит на Беккере с октября 2015 года.

Беккер в 1985 году в возрасте 17 лет стал самым молодым победителем Уимблдона. В общей сложности он выиграл шесть турниров «Большого шлема», 12 недель возглавлял рейтинг ATP и взял золото Олимпиады в Барселоне в парном разряде.

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